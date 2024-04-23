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Путин оценил важность Байкало-Амурской магистрали для России

Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего
23 апреля 2024, 00:22
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия развернула логистику в восточном направлении благодаря Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с ветеранами, строителями и работниками БАМа, сообщает РИА Новости.
«Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану, и прямо можно сказать, что разворот на Восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — заявилглава государства.
Путин также назвал транспортную артерию символом мечты и романтических устремлений граждан Советского союза. Как утверждает президент, БАМ — это воплощение огромного труда и мужества более двух миллионов людей.



Ранее было обнародовано письмо президента Швейцарии Путину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
#рф
Украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг
Киев приостановил консульские действия в отношении украинских мужчин за рубежом
23 апреля 2024, 00:02

Фото: istock / Daria_Serdtseva

Украинских мужчин призывного возраста лишили консульских услуг за рубежом. МИД Украины потребовал от своих заграничных дипломатических учреждений остановить все консульские действия в отношении призывников. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели».
В документе, который подписан первым заместителем министра Андреем Сибигой, указано, что с 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Единственное исключение — оформление удостоверений личности для возвращения на родину.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#мид
#указ
#украина
#призывник
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Глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова
Глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова
22 апреля 2024, 21:34

Фото: chechnya.gov.ru

На совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова впервые после инцидента с задержанием появился руководитель МЧС республики Алихан Цакаев. Видеозапись этого совещания была опубликована самим Кадыровым в его Telegram-канале.
Кадыров отметил присутствие руководства МЧС на совещании и подчеркнул необходимость для силовых и правоохранительных органов проводить комплексную подготовку своих сотрудников.

Алихана Цакаева задержали на КПП «Герзель» 14 апреля. Кадыров описал этот инцидент как «постыдную провокацию» и потребовал увольнения полицейских, ответственных за задержание министра.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов указал на то, что КПП имеет федеральный статус и не находится под юрисдикцией дагестанских правоохранительных органов, и призвал к тщательному анализу произошедшего.

Между тем, в пресс-службе Главного управления МВД по СКФО рассказали об обстоятельствах задержания Цакаева. По данным ведомства, автомобиль чеченского чиновника был остановлен рядом с границей Дагестана из-за нарушения ПДД, отказа предъявить документы и попытки скрыться от полиции. По их данным, 14 апреля на КПП «Герзельский мост», находящемся на границе Чечни и Дагестана, полицейские заметили автомобиль GMC «Yukon», движущийся по встречной полосе Федеральной трассы Р-217 «Кавказ», что создавало опасность для других участников дорожного движения. При многократных требованиях остановиться и предъявить документы водитель не реагировал, проявлял агрессивное поведение, оскорблял полицейских и пытался скрыться.

Автомобиль министра был остановлен принудительно с использованием специального инженерного заграждения. В процессе «правонарушитель продолжал демонстрировать неадекватное и агрессивное поведение, угрожая сотрудникам полиции».

«В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям», — сообщили в МВД.
Проверка обстоятельств инцидента завершена, и ее результаты будут переданы в СК для последующей правовой оценки.

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#мчс
#задержание
#инцидент
#рамзан кадыров
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Суд приговорил мигранта к 18 годам колонии за изнасилование подростка
«Лента.ру»: суд приговорил узбека к 18 годам за насилие в Карачаево-Черкесии
22 апреля 2024, 21:27

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд приговорил 45-летнего гражданина Узбекистана к 18 годам колонии особого режима за изнасилование подростка в Карачаево-Черкесии, пишет «Лента.ру».
По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), узбека признали виновным по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Летом 2023 года осужденный нашел объявление о поиске работы. Мужчина позвонил по номеру и предложил место администратора в гостинице поселка Домбай.
Девушка поверила собеседнику и приехала по указанному им адресу якобы для собеседования. Под предлогом осмотра территории фигурант увел школьницу в лес, где изнасиловал, следует из материалов дела.

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#суд
#москва
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Хинштейн: распространение фейков необходимо жёстко пресекать
22 апреля 2024, 19:51

Фото: iStock/oatawa

Распространение фейков необходимо оперативно и жестко пресекать.
Об этом в беседе с RT сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя блокировку Роскомнадзором сайтов изданий Полит.ру, The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп».

По его словам, регулятор проводит комплексную работу по выявлению и блокировке фейков. Весь необходимый инструментарий для этого есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе.

Хинштейн привёл в пример, когда ряд СМИ после трагедии в «Крокусе» делали «вбросы» о том, что ведомственное ФГУП Росгвардии «Охрана» имело контракт на обеспечение безопасности площадки.

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* признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#депутат
#фейки
#госдума
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Врач рассказал, как обезопасить себя во время магнитных бурь
Хирург Умнов советует ограничить физнагрузки в период магнитных бурь
22 апреля 2024, 19:32

Фото: iStock/murat4art

Подверженным магнитным бурям людям нужно соблюдать ряд правил, пишут «Известия».
Об этом изданию рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По его словам, магнитные бури влияют на людей с нарушениями работы иммунитета, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной и психической систем.

Метеочувствительным людям лучше держать под рукой успокоительные средства типа пустырника, антигипертензивные препараты, поскольку возможны скачки давления. Важно часто проветривать помещение, рассказал врач.

Кроме этого, не стоит суетиться. Лучше побыть дома, полежать с книгой, попить травяной чай. Также нельзя напрягать ноги — колени, стопы и суставы.

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#магнитные бури
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#врач
#советы
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Россиянам рассказали, как защитить свой автомобиль от повреждений во время сильного ветра
Автоэксперт Кадаков посоветовал ставить машину в закрытый паркинг при сильном ветре
22 апреля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/photosaint

Уберечь автомобиль от повреждений во время сильного ветра помогут закрытый паркинг или гараж. О том, как еще защитить авто в непогоду, в беседе с RT рассказал автоэксперт Максим Кадаков.
По словам специалиста, нет никакой панацеи, которая могла бы уберечь автомобиль от повреждений в результате сильного ветра. Он отметил, что автомобиль не стоит парковать под деревьями или под окнами зданий. Лучшим вариантом станет гараж или закрытый паркинг, добавил специалист.

Кадаков также напомнил, что весь ущерб, который наносится имуществу, должен быть возмещен. В случае повреждения автомобиля, необходимо вызвать участкового, так как в такой ситуации речь идет не об аварии, а повреждении имущества. Далее необходимо зафиксировать причиненный ущерб и обращаться за его компенсацией.

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#автомобиль
#гараж
#аварии
#ущерб
#автомобилисты
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Юрист Толмачев рассказал, что не так с законом о страховании жилья от ЧС
Юрист Толмачев: Не надо перекладывать ответственность на людей
22 апреля 2024, 19:05

Фото: iStock/nnorozoff

В России хотят внедрить обязательные программы добровольного страхования жилья. Предполагается, что это улучшит механизм возмещения ущерба, вызванного чрезвычайными ситуациями, путем распределения расходов между бюджетом и страховщиками.
Председатель комитета Союза юристов Москвы, также член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев в эфире Общественной Службы Новостей заявил, что необходимо избежать перекладывания ответственности на граждан и обеспечить страхование строителей, отвечающих за возможный ущерб при ЧС.

По мнению Толмачева, если труд строителей оказывается недостаточно надежным, страховая компания должна возмещать ущерб, иначе государство должно принять на себя дополнительные расходы.

Законопроект, опубликованный в электронной базе Госдумы, был представлен депутатами Госдумы Анатолием Аксаковым, Николаем Цедом и Ярославом Ниловым.

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#труд
#страхование
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#расходы
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#чс
#ущерб
#государство
#рф
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Путин заявил о готовности России к мирному решению по Украине
Песков: Украина по-прежнему де-юре отвергает возможность переговоров с Россией
22 апреля 2024, 18:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к мирному разрешению украинской проблемы. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что это не столь просто инициатива, а скорее подтверждение давно известной позиции России по этому вопросу.

«Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства», — сказал Песков.
Песков добавил, что официально Киев отвергает возможность переговоров с Москвой, и на текущий момент в этом направлении не наблюдается никаких изменений.

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#сша
#киев
#песков
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Москалькова получила обращение от заключенных «Черного дельфина»
22 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила обращение от заключенных колонии «Черный дельфин».
Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Москальковой, в ее адрес поступило обращение в защиту прав заключенных исправительной колонии №6 по Оренбургской области. Заключенные рассказали ей о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Омбудсмен подчеркнула, что она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку, а также добавила, что взяла ситуацию на особый контроль.

Ранее Москалькова рассказала, что обсудила по видеосвязи с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем вопрос о его посещении российских военнопленных на Украине.

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#россия
#омбудсмен
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