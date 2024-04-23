Путин оценил важность Байкало-Амурской магистрали для России

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия развернула логистику в восточном направлении благодаря Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с ветеранами, строителями и работниками БАМа, сообщает РИА Новости.
«Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану, и прямо можно сказать, что разворот на Восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — заявилглава государства.Путин также назвал транспортную артерию символом мечты и романтических устремлений граждан Советского союза. Как утверждает президент, БАМ — это воплощение огромного труда и мужества более двух миллионов людей.
Ранее было обнародовано письмо президента Швейцарии Путину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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