Путин озвучил одну из главных проблем МВД России

04 марта 2026, 17:15

Путин: одной из главных проблем МВД России является некомплект личного состава

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из ключевых проблем МВД остается заметная нехватка сотрудников.





В среду российский лидер принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. На встрече подвели итоги работы органов внутренних дел за прошедший год и определили приоритетные задачи на 2026-й.





«Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава», — произнес глава государства.