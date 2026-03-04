Путин озвучил одну из главных проблем МВД России
Путин: одной из главных проблем МВД России является некомплект личного состава
Президент России Владимир Путин заявил, что одной из ключевых проблем МВД остается заметная нехватка сотрудников.
В среду российский лидер принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. На встрече подвели итоги работы органов внутренних дел за прошедший год и определили приоритетные задачи на 2026-й.
«Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава», — произнес глава государства.Ранее министр Владимир Колокольцев сообщил, что житель Краснодарского края в течение нескольких лет проводил финансовые операции по легализации трех миллиардов рублей, добытых преступным путем. По его словам, примерно месяц назад в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Руководитель ведомства также отметил, что число выявленных случаев отмывания доходов, полученных в результате наркопреступлений, увеличилось на 22%.