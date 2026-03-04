Житель Кубани хотел легализовать три миллиарда рублей
Житель Краснодарского края на протяжении нескольких лет проводил финансовые операции по легализации трех миллиардов рублей, полученных преступным путем.
Как сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства, в отношении фигуранта около месяца назад возбудили уголовное дело. Он также отметил, что количество выявленных случаев легализации доходов от наркопреступлений выросло на 22%.
Президент России Владимир Путин ранее называл противодействие подростковой преступности задачей общенационального масштаба. Он заявил, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наблюдается рост правонарушений среди несовершеннолетних, а доля тяжких и особо тяжких преступлений превысила 40%.
Глава государства также подчеркнул, что подростков нередко целенаправленно вовлекают и вербуют в криминальную среду.
