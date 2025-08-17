Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в необычном образе — фото
Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в новом образе. К черному строгому пиджаку он решил добавить кроссовки на высокой платформе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя кадры со встречи политиков.
Напомним, что визит Зеленского состоялся в воскресенье. Он появился на мероприятии в классическом пиджаке, футболке и брюках одного тона. Однако особое внимание привлекла его обувь: Зеленский был в кроссовках на высокой платформе, которая, по данным источника, достигает 8 сантиметров.
После личной встречи Зеленского с фон дер Ляйен прошло видеосовещание «коалиции желающих» с участием генсека НАТО Марка Рютте. На нем обсуждались гарантии безопасности Украины, а также территориальный вопрос конфликта.
В понедельник ряд европейских лидеров вместе с Зеленским отправятся в США для встречи с Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от поддержки Украины, если Владимир Зеленский не согласится на его условия и не пойдет на уступки.
