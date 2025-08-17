Зеленский прибыл на встречу с фон дер Ляйен в необычном образе — фото

17 августа 2025, 23:46

Mash: Зеленский прибыл на встречу с главой ЕК в кроссовках на высокой платформе

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в новом образе. К черному строгому пиджаку он решил добавить кроссовки на высокой платформе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя кадры со встречи политиков.