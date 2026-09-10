Выборы-2026 в России: сколько партий будут участвовать и как проголосовать с помощью ДЭГ?
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
В сентябре 2026 года в РФ пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Голосование будет организовано на протяжении трех дней — с 18 по 20 сентября. В этот же период в регионах страны состоятся избирательные кампании на различных уровнях, включая выборы в Московскую областную думу.
Президент России Владимир Путин утвердил дату выборов в Государственную Думу на 20 сентября. Центризбирком установил трехдневный период для голосования. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, такая организация процесса удобна для избирателей и способствует повышению безопасности выборов.
Избирательная кампания будет проходить по традиционной смешанной системе. Всего предстоит выбрать 450 депутатов Государственной Думы: 225 человек получат мандаты по партийным спискам, а оставшиеся 225 депутатов будут избраны в одномандатных избирательных округах.
В текущем году одномандатная избирательная система претерпела изменения из-за участия жителей новых российских регионов в выборах. Было утверждено 225 избирательных округов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В Донецкой Народной Республике создано три округа, в Луганской — два, а в Запорожской и Херсонской областях по одному. Общее количество депутатов Государственной Думы осталось прежним — 450 человек.
Помимо федеральных выборов, в единый день голосования запланированы региональные кампании. Будут избраны главы восьми регионов и депутаты 39 региональных парламентов. В Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии новые руководители будут избраны законодательными органами по предложению президента. Также планируется проведение выборов глав 11 субъектов и депутатов законодательных органов в 38 регионах.
На 139-м заседании Мособлдумы в Московской области было принято постановление о назначении выборов в региональный парламент. Голосование в Подмосковье, как и на федеральных выборах, пройдет с 18 по 20 сентября.
В выборах в Государственную Думу в 2026 году будут участвовать 10 политических партий. В избирательном бюллетене представлены следующие партии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», Российская экологическая партия «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии».
Граждане смогут проголосовать как на избирательных участках, так и дистанционно. Электронное голосование будет доступно в 33 регионах страны. Жители Москвы смогут принять участие в онлайн-голосовании через региональный портал. Ожидается, что в дистанционном голосовании примут участие до 48,4 миллиона человек, из которых 86% уже имеют подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».
Для дистанционного голосования нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», найти раздел ДЭГ, проверить и подтвердить свои данные, а затем подать заявление до 23:59 по московскому времени 14 сентября. С 18 по 20 сентября избирателю нужно будет войти на портал ДЭГ через «Госуслуги» и подтвердить личность с помощью кода из СМС или звонка. После этого откроется электронный бюллетень, где можно выбрать кандидата и подтвердить голос.
Граждане, которым исполнилось 18 лет, смогут проголосовать на участке. Для этого нужно прийти на свой избирательный участок с паспортом и поставить отметку напротив выбранного кандидата.
Для тех, кто не может прийти на участок, предусмотрено голосование на дому. Заявление можно подать лично или по телефону в участковую избирательную комиссию после публикации графика работы УИК, но не позже 14:00 последнего дня голосования. В заявлении нужно указать причину и контактные данные. После этого члены комиссии придут к избирателю с переносным ящиком и бюллетенем.
Также будет организовано голосование за пределами России. Избирательные участки откроют более чем в 150 странах, и за рубежом будет задействовано свыше 300 участков.
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