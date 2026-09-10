Выборы-2026 в России: сколько партий будут участвовать и как проголосовать с помощью ДЭГ?

10 сентября 2026, 17:26

Выборы в России состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

В сентябре 2026 года в РФ пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Голосование будет организовано на протяжении трех дней — с 18 по 20 сентября. В этот же период в регионах страны состоятся избирательные кампании на различных уровнях, включая выборы в Московскую областную думу.