ЦИК: Избирательный штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов

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Избирательный штаб президента РФ Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, передает РИА Новости.
«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата», — заявила Бударина.Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
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