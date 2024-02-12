Подмосковье участвует в Общероссийском тестировании в рамках проекта «ИнформУИК»

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Московская область принимает участие в Общероссийском тестировании мобильного приложения в рамках проекта «ИнформУИК». 12 и 13 февраля подмосковные информаторы в конкретное время проводят нагрузочное тестирование приложения, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Каждый из 15 876 членов участковых избирательных комиссий региона зайдёт в мобильное приложение с помощью полученного логина и пароля проверит соответствие данных территории избирательного участка и проведёт в приложении тестовый «опрос избирателя» по нескольким адресам избирательного участка.
В пресс-службе заверили, что после завершения тренировки все тестовые записи опросов удалят из системы.
Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.
Сами выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
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«Функционал мобильного приложения позволит более эффективно провести информирование граждан. Оно удобно и содержит всю необходимую для члена участковой избирательной комиссии информацию. Только на территории нашего региона это приложение будут использовать более 15 тысяч информаторов. Умения им пользоваться недостаточно - важно, чтобы само приложение работало бесперебойно. Для этого и проводится стресс-тест системы», – пояснил член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Александр Новосельцев.
Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.
Сами выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
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Лора Луганская