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Подмосковье участвует в Общероссийском тестировании в рамках проекта «ИнформУИК»

12 февраля 2024, 18:05
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Московская область принимает участие в Общероссийском тестировании мобильного приложения в рамках проекта «ИнформУИК». 12 и 13 февраля подмосковные информаторы в конкретное время проводят нагрузочное тестирование приложения, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Каждый из 15 876 членов участковых избирательных комиссий региона зайдёт в мобильное приложение с помощью полученного логина и пароля проверит соответствие данных территории избирательного участка и проведёт в приложении тестовый «опрос избирателя» по нескольким адресам избирательного участка.
«Функционал мобильного приложения позволит более эффективно провести информирование граждан. Оно удобно и содержит всю необходимую для члена участковой избирательной комиссии информацию. Только на территории нашего региона это приложение будут использовать более 15 тысяч информаторов. Умения им пользоваться недостаточно - важно, чтобы само приложение работало бесперебойно. Для этого и проводится стресс-тест системы», – пояснил член Мособлизбиркома с правом решающего голоса Александр Новосельцев.

В пресс-службе заверили, что после завершения тренировки все тестовые записи опросов удалят из системы.

Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

Сами выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
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«Не в своем уме»: Карлсон оценил президента Байдена
Такер Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом не в своем уме
12 февраля 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон считает, что президент США не является компетентным и пребывает не в своем уме. Об этом он сказал на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Если бы это был бокс, медики бы отменили бой. Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу», - заявил Карлсон.

При этом он отметил, что Владимир Путин является не просто лидером России. Журналист подчеркнул, что страна обладает самой большой территорией в мире и ею очень трудно управлять на протяжении 24 лет. По словам Карлсона, неспособный человек не смог бы этого сделать, «нравится это кому-то или нет».

Карлсон также добавил, что не только Байден является не компетентным, но и его администрация.

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#президент
#бокс
#человек
#администрация
#медики
#байден
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Карлсон заявил, что Путин хочет выйти из конфликта на Украине
Карлсон: Путин хочет закончить конфликт на Украине
12 февраля 2024, 18:50

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине, об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Путин хочет выйти из этой войны», — продекламировал Карлсон.

Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ.

В ходе разговора с журналистом Путин заявил, что Москва хочет разрешить конфликт с Киевом путём переговоров. Около года переговоры между Россией и Украиной уже состоялись, однако, Соединённые Штаты вынудили Киев продолжить вооружённый конфликт с Москвой.

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#владимир путин
#украина
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Маск осудил возможные попытки помешать распространению интервью Путина
Маск назвал цензурой попытки помешать распространению интервью с Путиным
12 февраля 2024, 18:26

Фото: сайт Кремля

Предприниматель Илон Маск возмутился тем фактом, что Facebook* ограничил распространение интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону по «приказу» президента США Джо Байдена.
«Это безумный уровень цензуры!» — написал Маск в соцсети X.

Ранее активист Ян Майлз Чон заявил, что Белый дом предпринимает попытки помешать распространению интервью Путина Такеру.

Изначально интервью появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Такера Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация Карлсона набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети, включая и просмотр её владельцем — предпринимателем Илоном Маском. Через 51 минуту это число составило 10 млн просмотров, а к 05:30 мск — более 30 млн просмотров.

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#дом
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#маск
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Президент Венгрии Каталин Новак официально подала в отставку
В парламент Венгрии поступило заявление от президента Новак об отставке
12 февраля 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Венгрии Каталин Новак официально подала в отставку. Соответствующее заявление она предоставила парламенту.
Ранее, 10 февраля Новак сообщила, что уходит в отставку. Решение было принято из-за того, что в апреле 2023 года президент, по её словам, «совершила ошибку», помиловав человека, замешанного в педофилии.

Согласно законодательству страны, парламент должен в течение 15 дней рассмотреть её заявление. Если отставка будет принята, новые выборы объявят в пределах 30 дней. В это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Ласло Кёвер.

В последние дни в Венгрии разгорелся скандал. Оказалось, что в апреле 2023 года прямо перед приездом папы Римского в Будапешт Новак удовлетворила прошение о помиловании экс-заместителя директора детского дома, который скрывал преступления в отношении детей, совершённые директором-педофилом. Тогда партии оппозиции призвали Новак уйти в отставку.

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#венгрия
#президент
#правительство
#политика
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В Подмосковье распределят бесплатное эфирное время при проведении президентских выборов
12 февраля 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Избирательная комиссия Московской области 14 февраля проведёт жеребьёвку по распределению между кандидатами в президенты России эфирного времени на региональных государственных теле- и радиоканалах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Жеребьёвка начнётся 14 февраля 2024 года в 14 часов. Она пройдёт в зале заседаний по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к.1, эт. 5, каб. 509.

Кандидаты и партии вправе размещать агитационные материалы в средствах массовой информации с 19 февраля по 14 марта.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что Мособлизбирком провёл обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья правилам предвыборной агитации.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#подмосковье
#московская область
#президент
#сми
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СВР обнародовал случаи перехода представителей украинской элиты на сторону РФ
Нарышкин: представитель украинской элиты начали переходить на сторону России
12 февраля 2024, 17:29

Фото: сайт Кремля

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что некоторые представители украинской элиты переходят на сторону России.
«В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей (России – ред.). И такие опасения вполне оправданы - первые уже пошли», - отметил Нарышкин.

В СВР также рассказали, что США и Великобритания убеждают другие государства «Большой семерки» (G7) создать должность «спецпосланника» по Украине. В ведомстве отмечают, что этот человек будет иметь постоянный доступ к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он также будет блокировать не согласованные с Соединенными Штатами и Британией шаги правительства Украины.

По информации разведки, на роль западного «наместника» в стране претендуют русофобски настроенные американские и европейские политики. Среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после завершения нынешнего мандата в Брюсселе пожелал поехать в Киев, чтобы следить за порядком.

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#сша
#человек
#великобритания
#нато
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«Братские народы»: В Турции разглядели важный сигнал Путина
dikGazete: Путин, говоря о братских народах РФ и Украины, послал сигнал Западу
12 февраля 2024, 17:17

Фото: iStock/3dmitry

В ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, российский лидер Владимир Путин послал Западу важный сигнал, об этом пишет турецкое издание dikGazete.
«Российский лидер подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны», — пишет автор статьи.

Он также обратил внимание на удивительную историю, которую рассказал Путин. По словам российского президента, во время борьбы между ВС РФ и ВСУ, российские солдаты загнали украинцев в тупик. Россияне крикнули противнику — «Сдавайтесь», на что услышали ответ — «Русские не сдаются».

Журналист также напомнил, что в конце интервью Путин заявил, что русские и украинцы — это братские народы. По мнению автора статьи, таким образом глава РФ подал сигнал Западу, указав на его тщетные попытки навсегда разъединить два этих народа.

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#владимир путин
#россия
#украина
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Новый президент Финляндии Стубб отказался строить отношения с Россией
Стубб: Финляндия не будет строить отношения с РФ до окончания СВО
12 февраля 2024, 17:07

Фото: iStock/Ruma Aktar

Новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Новоизбранный глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.

Стубб также предположил, что в ближайшее время российско-финское сотрудничество не наладится.

Кроме того, президент обратился к представителям стран НАТО с просьбой выделять 2% своего ВВП на развитие обороны. Он подчеркнул, что Финляндия является одной из наиболее стратегически важной западной страной.

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#россия
#отношения
#сотрудничество
#политика
#президент
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На Украине считают, что интервью Путина Карлсону негативно повлияет на помощь Киеву
Офис Зеленского: интервью Путина Карлсону негативно отразится на помощи Киеву
12 февраля 2024, 17:06

Фото: сайт Кремля

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может негативно сказаться на общественном мнении американцев и решении политиков в США на выделении военной помощи Украине. Так считает советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«Не следует это интервью недооценивать. Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», - заявил Лещенко в эфире телеканала «Рада».

Он пояснил, что американские политики вынуждены будут прислушаться к своим избирателям, если среди них сформируется подобное мнение. Кроме того, по словам Лещенко, интервью с Путиным могло помочь Карлсону сделать шаги, чтобы в случае победы Дональда Трампа на выборах в США претендовать на роль вице-президента США.

Политик отметил, что именно кандидатура Карлсона более часто. Лещенко считает, что журналист помогает Трампу в создании общественного мнения среди американцев по поводу украинского конфликта. И это роль он уже выполнил, заключил он.

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#сша
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#журналист
#мнение
#администрация
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