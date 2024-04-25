Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья на поезде, об этом сказано на официальном сайте Кремля.
На сайте пишут, что глава государства поручил правительству заняться вопросом сокращения времени пути пассажирского ж/д транспорта в пути следования от Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов.
Российский лидер также поручил проанализировать возможность разделения пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок из регионов Центрального федерального округа до азовских и черноморских портов.
Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 15 июня, ответственным назначили российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее Путин рассказал о росте мощности Байкало-Амурской магистрали за последние 12 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Российский лидер также поручил проанализировать возможность разделения пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок из регионов Центрального федерального округа до азовских и черноморских портов.
Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 15 июня, ответственным назначили российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее Путин рассказал о росте мощности Байкало-Амурской магистрали за последние 12 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак