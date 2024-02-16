Путин посетил «Завод роботов» в Челябинске и пообщался с рабочими

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В ходе визита Путин также пообщался с работниками. По его словам, Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, однако и сама может развивать эти технологии сама, такие возможности есть, и страна будет это делать.
Путин 15 февраля 2024 года отправился с рабочей поездкой в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле глава государства посетил предприятие «Уралвагонзавод». Президенту показали производство бронированной военной техники. Владимир Путин пообщался с рабочими предприятия. Кроме этого, в планах президента было посещение нового цеха, где делают трансмиссии.
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