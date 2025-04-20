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Выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Сальдо: ВСУ нарушили пасхальное перемирие и атаковали Алешки и Каховку
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив продолжающиеся атаки на мирные города региона.
Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, было призвано обеспечить безопасность в праздничные дни. Однако уже в первые часы после его вступления в силу украинские силы нанесли удары по нескольким населенным пунктам.

«С 18:00 зафиксированы атаки: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА», — сообщил Сальдо.
При этом губернатор подчеркнул, что на отдельных участках фронта обстрелы не ведутся, что, по его мнению, свидетельствует о наличии среди украинских военных тех, кто «сохранил человеческое».

До этого Путин заявил, что российские войска готовы отражать возможные провокации, но выразил надежду на соблюдение перемирия Украиной. При этом от военкора RT Андрея Филатова ранее уже передавал, что ВСУ стали нарушать пасхальное перемирие. Он сообщил, что по состоянию на 18:29 мск украинские FPV-дроны продолжали лететь в сторону России.

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«Украина будет действовать зеркально»: Зеленский выразил готовность соблюдать пасхальное перемирие

Слуцкий заявил о попытке Зеленского «выкрутить» ситуацию с пасхальным перемирием
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#путин
#дроны
Слуцкий заявил о попытке Зеленского «выкрутить» ситуацию с пасхальным перемирием
19 апреля 2025, 22:39

Леонид Слуцкий (фото: Telegram @slutsky_l)

Владимир Зеленский, пообещавший действовать «зеркально», пытается «выкрутить» ситуацию с пасхальным перемирием. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что глава киевского режима пытается «выкрутить» ситуацию, но пока у него плохо получается. Теперь остаётся отслеживать, удержится ли Украина от провокаций на этот раз. Исход будет показателен для всего мира.

Лидер фракции ЛДПР напомнил, что именно украинская сторона неоднократно нарушала мораторий на удары по энергетическим объектам, который неукоснительно соблюдался ВС РФ.

Слуцкий подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, держит своё слово.

В заключение глава думского комитета назвал решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии «сильным и красивым ходом», который демонстрирует приверженность страны к миру, гуманизму и христианским ценностям.

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#госдума
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«Украина будет действовать зеркально»: Зеленский выразил готовность соблюдать пасхальное перемирие
Зеленский: Украина готова действовать зеркально в рамках пасхального перемирия
19 апреля 2025, 21:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать «зеркально» в рамках пасхального перемирия. Фактически, глава киевского режима согласился на предложение президента России Владимира Путина.
Зеленский подчеркнул, что если Россия готова приобщиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет отвечать тем же.

«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – заявил Зеленский в своём Telegram-канале.
Правда глава киевского режима предложил продлить перемирие после окончания пасхальных суток ещё на 30 дней. Он подчеркнул, что это покажет истинные намерения России и даст шанс миру.

Напомним, что ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе беседы с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, которое вступило в силу в 18:00 мск.

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#россия
#владимир путин
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#украина
#сво
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#вс рф
#владимир зеленский
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ВСУ получили приказ прекратить огонь после начала пасхального перемирия
BBC: ВСУ получили приказ прекратить огонь после начала пасхального перемирия
19 апреля 2025, 21:27

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия. Об этом сообщает Русская служба BBC News в своём Telegram-канале.
Старший офицер украинских войск сообщил британскому изданию, что подразделения получили приказ прекратить обстрел российских позиций спустя несколько минут после того, как должно было стартовать объявленное российской стороной пасхальное перемирие.

Напомним, что ранее в этот день президент России Владимир Путин встретился с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе переговоров российский лидер объявил пасхальное перемирие, которое начало действовать в 18:00 мск.

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#президент
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#всу
#владимир зеленский
#украина
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ВСУ проигнорировали предложенное Россией пасхальное перемирие
Военкор Филатов: ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие, предложенное Россией
19 апреля 2025, 20:30

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие, предложенное российской стороной. Об этом сообщил военкор RT Андрей Филатов в своём Telegram-канале
Он написал, что по состоянию на 18:29 мск украинские FPV-дроны продолжали лететь в сторону России. При этом объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие вступило в силу в 18:00.

Военкор также сообщил, что украинская артиллерия продолжает работать на Покровском направлении.

Напомним, что 19 апреля Путин в ходе общения с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Глава государства выразил надежду, что украинская сторона примет аналогичное решение. При этом президент призвал российские войска быть готовыми к возможному отражению атак со стороны ВСУ, но самим полностью остановить удары.

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#дроны
#владимир зеленский
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Более двух тысяч подарков отправил российским бойцам школьник из Саратовской области
Более двух тысяч подарков отправил российским бойцам школьник из-под Саратова
19 апреля 2025, 19:47

Фото: istockphoto/zim286

Семья Сергея Усольцева из города Балашов в Саратовской области активно помогает российским бойцам в зоне спецоперации. Сам Серёжа — полноправный участник этой небольшой гуманитарной миссии в рамках одной семьи, так как лично отправил в зону СВО уже более двух тысяч подарков.
Началось всё довольно обычно, хотя и несколько неожиданно, сообщает телеграм-канал SHOT. Перед отправкой очередной партии гуманитарной помощи Серёжа захотел сделать что-то особенное для своего дяди на передовой и отправил ему ложку, на которой выгравировал его позывной.

Такой уникальный и полезный в быту подарок понравился многим сослуживцам родственника мальчика, и они тоже захотели получить сувенир от школьника. Теперь Сергей принимает заказы со всех концов страны. Он уже отправил бойцам в зону СВО более двух тысяч ложек.

Самой запоминающейся для Серёжи стала история с подарком для солдата с позывным Иваныч. Он погиб на боевом задании, так и не успев получить долгожданный сувенир. Ложку с позывным отца передали его двухлетней дочери, в память о самом родном русском солдате, который её защищал.

Семье Усольцевых в их волонтёрской деятельности помогает региональное отделение «Народного фронта».

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