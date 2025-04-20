Выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив продолжающиеся атаки на мирные города региона.
Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля, было призвано обеспечить безопасность в праздничные дни. Однако уже в первые часы после его вступления в силу украинские силы нанесли удары по нескольким населенным пунктам.
До этого Путин заявил, что российские войска готовы отражать возможные провокации, но выразил надежду на соблюдение перемирия Украиной. При этом от военкора RT Андрея Филатова ранее уже передавал, что ВСУ стали нарушать пасхальное перемирие. Он сообщил, что по состоянию на 18:29 мск украинские FPV-дроны продолжали лететь в сторону России.
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«С 18:00 зафиксированы атаки: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА», — сообщил Сальдо.При этом губернатор подчеркнул, что на отдельных участках фронта обстрелы не ведутся, что, по его мнению, свидетельствует о наличии среди украинских военных тех, кто «сохранил человеческое».
До этого Путин заявил, что российские войска готовы отражать возможные провокации, но выразил надежду на соблюдение перемирия Украиной. При этом от военкора RT Андрея Филатова ранее уже передавал, что ВСУ стали нарушать пасхальное перемирие. Он сообщил, что по состоянию на 18:29 мск украинские FPV-дроны продолжали лететь в сторону России.
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Мария Моисеева