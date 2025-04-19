«Дочка Саши спала»: что на самом деле произошло между актёрами Дроздовой и Делем во время кровавого конфликта

Фото: iStock/ipopba
В Петербурге продолжается расследование конфликта между актрисой Александрой Дроздовой и её сожителем, актёром Ильёй Делем.
Напомним, что в ходе ссоры Дроздова нанесла мужчине несколько ножевых анений в области груди и руки. Актриса утверждает, что действовала в состоянии аффекта, пытаясь защитить двухлетнюю дочь, которую схватил её агрессивный партнёр. Этой же версии придерживается адвокат Александры.
Однако адвокат Деля, Ксения Северина утверждает, что её клиент никогда не поднимал руку на девушку и её ребёнка от прошлых отношений.
Илья Дель с ранениями попал в больницу, откуда на днях его выписали. Мужчина отказался подавать заявление на возлюбленную и считает её арест слишком суровой мерой. Теперь он намерен добиваться освобождения.
Читайте также:
«Нож в грудь»: Актер «Цоя» и «Пророка» Илья Дель попал в реанимацию после кровавой ссоры с возлюбленной, подробности
Актёр Илья Дель сделал предложение Саше Дроздовой, напавшей на него с ножом
«Я просил просто отпустить её»: актёр Илья Дель недоволен решением суда по Саше Дроздовой, ранившей его ножом
Однако адвокат Деля, Ксения Северина утверждает, что её клиент никогда не поднимал руку на девушку и её ребёнка от прошлых отношений.
«Когда случилась вот эта неприятная история, маленькая дочка Александры спала, она не присутствовала в конфликте. Угрозы её жизни и здоровью не было никакой», – заявила правозащитница.После произошедшего Дроздову задержали и отправили под домашний арест до 11 июня. Её обвинили в причинении тяжкого время здоровью.
Илья Дель с ранениями попал в больницу, откуда на днях его выписали. Мужчина отказался подавать заявление на возлюбленную и считает её арест слишком суровой мерой. Теперь он намерен добиваться освобождения.
«Не было там прямого умысла и угроз, ни с её стороны, ни с его стороны. Её здоровью и жизни, а тем более ребенку ничего не угрожало», – добавила Северина, слова которой приводит StarHit.
Читайте также:
«Нож в грудь»: Актер «Цоя» и «Пророка» Илья Дель попал в реанимацию после кровавой ссоры с возлюбленной, подробности
Актёр Илья Дель сделал предложение Саше Дроздовой, напавшей на него с ножом
«Я просил просто отпустить её»: актёр Илья Дель недоволен решением суда по Саше Дроздовой, ранившей его ножом
Анастасия Чинкова