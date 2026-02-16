Путин присвоил Майданову звание народного артиста России
Певец Денис Майданов получил звание народного артиста России
Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов получил звание народного артиста России. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликовали на официальном портале правовых актов.
Ранее Майданов комментировал участие Ларисы Долиной в его кремлёвском концерте. Он упомянул резонансную ситуацию вокруг певицы.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить звание «Народный артист РФ» <…> Майданову Денису Васильевичу», — говорится в документе.
Перед этим исполнитель рассказал, как пробился на сцену. По его словам, зрители все чувствуют. Звезда эстрады уверен, что нужно быть честным и иметь свой репертуар.