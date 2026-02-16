Достижения.рф

Путин присвоил Майданову звание народного артиста России

Певец Денис Майданов получил звание народного артиста России
Денис Майданов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов получил звание народного артиста России. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликовали на официальном портале правовых актов.



Ранее Майданов комментировал участие Ларисы Долиной в его кремлёвском концерте. Он упомянул резонансную ситуацию вокруг певицы.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить звание «Народный артист РФ» <…> Майданову Денису Васильевичу», — говорится в документе.

Перед этим исполнитель рассказал, как пробился на сцену. По его словам, зрители все чувствуют. Звезда эстрады уверен, что нужно быть честным и иметь свой репертуар.
Никита Кротов

