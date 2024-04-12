Путин прокомментировал запуск «Ангара-А5»

Фото: Роскосмос
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» значимым событием, передает ТАСС.
«Это еще один этап развития космической отрасли в России», — отметил глава государства.Российский лидер упомянул и другое важное для России и Белоруссии событие в космической сфере.
«Вернулись на Землю наши космонавты. [В том числе] первая женщина-космонавт из Белоруссии», — заявил Путин.11 апреля с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Ангара-А5». Кадры запуска опубликовал «Роскосмос». Перед этим полет отменяли два раза, однако глава космической корпорации Юрий Борисов называл это «обычным явлением».
Ранее «Роскосмос» признал удачным первый пуск «Ангары». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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