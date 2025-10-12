Путин убрал акцизы на дизтопливо до весны
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене акцизов на зимнее дизельное топливо на период с октября по май 2026 года. Текст документа разместили на портале официального опубликования правовых актов.
В нем говорится, что не признаётся подакцизным товаром дизельное топливо, полученное путём смешения дизеля, авиационного керосина и иных компонентов, если оно производилось российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации как лица, осуществляющего переработку нефтяного сырья.
Именно таким способом выпускается зимнее дизтопливо.
Ранее вице‑премьер Александр Новак поручил Минэнерго следить за рынком нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса и поддержания ценового баланса; по его словам, ситуация «в целом стабильная». Запрет на экспорт топлива при этом остаётся в силе.
