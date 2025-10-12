Путин убрал акцизы на дизтопливо до весны

12 октября 2025, 14:58

Президент Путин убрал акцизы на дизтопливо с октября до мая 2026 года

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене акцизов на зимнее дизельное топливо на период с октября по май 2026 года. Текст документа разместили на портале официального опубликования правовых актов.