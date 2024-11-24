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Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах

Фото: iStock/Prapat Aowsakorn

Фото: iStock/Prapat Aowsakorn

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Из документа следует, что владелец может пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план с точным описанием границ будущего парковочного места. Во время подготовки плана будет учтена не только проектная документация здания, но и документы, которые подтверждают право собственности на долю.

Отмечается, что в соответствующем уведомлении будут контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схема расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техническим планом, а также срок для возражений (30 дней).



Ранее сообщалось, что пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 500 автомобилей, построят в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет
24 ноября 2024, 07:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев). Соответствующий документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.
В 2021-2024 годах данный показатель составлял 22 года или 264 месяца.

Согласно закону, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании данных статистики о продолжительности жизни граждан РФ. Для мужчин возраст составляет 60 лет, для женщин — 55 лет. Это сделано согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты такой пенсии, которая утверждена правительством РФ.

Ранее сообщалось, что С 1 января следующего года повысятся пенсии работающих и неработающих россиян. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Синоптик спрогнозировал сохранение снежного покрова в Москве и области до начала декабря
Вильфанд: снежный покров сохранится в Москве и области до 1 декабря
24 ноября 2024, 03:51

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что снежный покров в Москве и области сохранится до начала декабря, передает ТАСС.
Синоптик подчеркнул, что снег, выпавший в результате прихода циклона, может не растаять до конца следующей недели, температура упадет к пятнице, ночью она будет ниже нуля.

«В большой степени вероятности можно говорить о том, что до конца следующей недели температура будет такая, что снег еще останется», – уточнил Вильфанд.

Начиная со следующей пятницы днем температура будет колебаться в диапазоне от минус двух до плюс двух градусов.

Ранее Вильфанд предупредил, что в воскресенье днем в Москве и области ожидается сильный гололед. В ночь на воскресенье температура в Москве и области опустится до минус четырех.

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Медведев рассказал о производстве оружия для СВО
24 ноября 2024, 03:32

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил телеканалу Al Arabiya, что большая часть оружия для нужд специальной военной операции (СВО) производится в России. Об этом пишет РИА Новости.
«Абсолютное большинство военной техники, вооружений, техники специальной, так называемой, средств поражения, ракет, снарядов делается в нашей стране, в том числе и вот на таких предприятиях, где мы сегодня общаемся», – отметил Медведев в интервью, записанное на «Уралвагонзаводе».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что производство оружия в России за два года выросло в несколько раз, а производство боеприпасов, в частности, увеличилось в 14 раз. По его словам, большинство предприятий ОПК своевременно и качественно выполняют задачи гособоронзаказа.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

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Маск побил собственный мировой рекорд и снова стал богатейшим человеком в истории
23 ноября 2024, 20:30

Илон Маск (фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский бизнесмен Илон Маск побил свой собственный мировой рекорд и снова стал самым богатым человеком в истории. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в данный момент состояние Маска составляет 348 миллиардов долларов.

В 2021 году он также побил мировой рекорд, став богатейшим человеком мира. В ноябре того года его капиталы оценивались в 340 миллиардов долларов.

При этом издание уточняет, что основатель Tesla и SpaceX сильно опережает других миллиардеров. Так, второе место в списке богатейших людей занимает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов.

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Отец России-Святосии-Святороссии решил назвать 15-го ребёнка в честь «Орешника»
Многодетная семья из Набережных Челнов хочет назвать ребёнка в честь «Орешника»
23 ноября 2024, 18:08

Фото: iStock/hallohuahua

Многодетная семья из Набережных Челнов хочет назвать своего возможного 15-го ребёнка в честь «Орешника». Об этом рассказал глава семейства Владимир Сухов.
Он заявил, что не против назвать своего ребёнка в честь новейшей российской баллистической ракеты. Так, если родится сын, он получит имя Орешник, а если дочь – Орешница.

Также семья рассматривает имена Путник, Путница, Спутник и Спутница, сообщил Сухов в беседе с «Газетой.Ru».

Мужчина объяснил, что выбор таких имён связан с любовью к России, россиянам, планете и президенту страны Владимиру Путину.

В ноябре прошлого года у супругов родилась девочка, которую они назвали тройным именем Россия-Святосия-Святороссия.

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В Дубне коммунальщики успешно справляются с последствиями циклона «Каэтано»
23 ноября 2024, 17:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубне в субботу специалисты МБУ «ЖКУ» приступили к устранению последствий циклона «Каэтано», который сформировал устойчивый снежный покров в городе. В настоящее время они ведут расчистку улиц и дворов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений работы стали остановки общественного транспорта. Специалисты тщательно расчищают их, чтобы ​создать комфортные и безопасные условия для жителей и обеспечить их беспрепятственный доступ к городскому транспорту.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до конца дня, что усложняет передвижение водителей. В таких условиях высок риск возникновения ДТП, поэтому владельцам автомобилей стоит быть предельно внимательными на дорогах.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

​К устранению последствий снегопада привлечены более 20 единиц техники, включая семь ​комбинированных дорожных машин, 16 тракторов, три экскаватора-погрузчика и более 70 сотрудников МБУ «ЖКУ» и подрядчика. Также во дворах работают сотрудники управляющих компаний, которые помогают ускорить процесс очистки.

Городская администрация Дубны призывает жителей быть бдительными и осторожными при передвижении в условиях неблагоприятной погоды.

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#снегопад
#снегоуборочная техника
#коммунальные службы
#уборка
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В Мытищах стартовал финал международного чемпионата «Битва роботов»
23 ноября 2024, 15:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Мытищах стартовал финал международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Турнир, собирающий на своей площадке талантливых инженеров и конструкторов из разных стран, впервые прошёл в 2015 году. В этот раз его проводят на «Арене Мытищи», где был специально оборудован высокотехнологичный ринг. За победу сражаются молодые люди из России, Белоруссии, Китая, Индии и Ирана. От Подмосковья выступают сразу пять команд.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Мы рады приветствовать участников – молодых ребят, девчат, их наставников, которые учат инженерной мысли, программированию, всему умному и важному для развития технологических направлении в нашей стране. Вижу, что зал полный, это прекрасно. Мы уверены, что и юные участники, и те, кто постарше покажут очень интересные, увлекательные бои. Ну а мне приятно отметить, что у нас, в Подмосковье, одним из самых популярных кружков в школах становится робототехника. Поэтому, ребята, дерзайте и только вперёд», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на открытии турнира.
96 команд приняли участие в отборочном этапе чемпионата. В их числе была молодёжь из Казахстана и Бразилии. В итоге были выбраны 32 лучших коллектива. Поддержать ребят в Мытищах приехали более 6,5 тысяч зрителей, а ещё десятки тысяч следят за мероприятием в онлайн-формате.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В этом году призовой фонд стал самым большим за всю историю проведения турнира – 6,6 миллиона рублей.

Чемпионат разделён на две дисциплины – «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В первой части представлены 16 команд, которые презентуют роботов весом до 110 кг, а во второй – столько же команд с небольшими роботами весом менее 1,5 кг.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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#чемпионат
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Компьютерный томограф начнёт работать в медсанчасти №9 ФМБА России в Дубне
23 ноября 2024, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне появился рентгеновский компьютерный томограф VENTUM Pro 64, который начнёт работать с 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Система предназначена для широкого применения в ходе проведения клинический диагностики, скрининга и исследований морфологических изменений органов и тканей, включая КТ-исследования с внутривенным болюсным контрастированием с отслеживанием уровня накопления контрастного препарата в сосудистом русле.

Отмечается, что программное обеспечение нового томографа позволяет проводить 2D просмотр изображений и создавать 3D реконструкцию.

Отмечается, что при некоторых заболеваниях обследование на компьютерном томографе является самым эффективным способом, позволяющим с наиболее высокой вероятностью поставить верный диагноз. В частности, такое исследование эффективно при диагностике заболеваний костей и суставов, поражения костей черепа и головного мозга, аневризма суставов и атеросклероза, патологий органов грудной клетки, сколиоза, остеопороза, грыжи, заболеваний щитовидной и паращитовидной желёз.

Компьютерный томограф будет работать в МСЧ №9 с 25 по 29 ноября с 08:00 по 20:00. Начиная с 1 декабря исследования будут проводиться круглосуточно.

Записаться на приём можно по адресу: Дубна, ул. Ленинградская, д. 9.

Телефон: 7 496 213-90-12

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Стало известно, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам
Mash: в РФ в два раза сократилось число звонков мошенников после удара по Украине
23 ноября 2024, 14:32

Фото: iStock/welcomia

Число звонков от мошенников сократилось в два раза после массированного удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после атак в стране ввели график отключения электричества. Это привело к тому, что украинские мошенники не могут звонить россиянам.

Накануне стало известно, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) аферисты наняли на «работу» 13 подростков, которым пообещали быстрый заработок за обман граждан. Так, 13 несовершеннолетних, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманули более 90 пенсионеров на общую сумму в 40 миллионов рублей.

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