Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Из документа следует, что владелец может пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план с точным описанием границ будущего парковочного места. Во время подготовки плана будет учтена не только проектная документация здания, но и документы, которые подтверждают право собственности на долю.
Отмечается, что в соответствующем уведомлении будут контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схема расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техническим планом, а также срок для возражений (30 дней).
Ранее сообщалось, что пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 500 автомобилей, построят в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что в соответствующем уведомлении будут контактные данные владельца доли, данные кадастрового инженера, кадастровый номер и адрес паркинга, схема расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техническим планом, а также срок для возражений (30 дней).
Ранее сообщалось, что пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 500 автомобилей, построят в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова