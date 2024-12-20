Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что русскому миру объявили войну.
«Выступали коллеги из [Государственной] думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – обратил внимание Владимир Путин во время заседания Государственного совета по вопросам поддержки семей в России.
Ранее президент и основатель Американского университета в Москве, американо-российский публицист и общественный деятель Эдвард Лозанский заявил, что местом встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа (официально сможет приступить к работе 20 января) мог бы стать Будапешт, столица Венгрии, где политики поставили бы точку в украинском конфликте.
В своем материале, который был опубликован на портале Pluralia, он представил несколько возможных сценариев завершения военных действий на Украине.
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