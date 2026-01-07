Эксперт Спинка назвал способы для сохранения доходности при снижении ставок

07 января 2026, 03:05

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

В условиях снижения процентных ставок многие ищут способ сохранить привычный уровень доходности. Возможные решения назвал агентству «Прайм» директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.





Главным вариантом с точки зрения доступности ликвидности остается накопительный счет, куда можно помещать средства с возможностью их снятия в любой момент.



Похожую функцию выполняют фонды денежного рынка, однако их ставки не являются фиксированными и всегда могут неожиданно поменяться.





«На фондовом рынке инвесторы часто пользуются этим механизмом, но он применим и к вкладам», — пояснил эксперт.