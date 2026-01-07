Эксперт Спинка назвал способы для сохранения доходности при снижении ставок
В условиях снижения процентных ставок многие ищут способ сохранить привычный уровень доходности. Возможные решения назвал агентству «Прайм» директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.
Главным вариантом с точки зрения доступности ликвидности остается накопительный счет, куда можно помещать средства с возможностью их снятия в любой момент.
Похожую функцию выполняют фонды денежного рынка, однако их ставки не являются фиксированными и всегда могут неожиданно поменяться.
Если срок инвестирования известен, эксперт рекомендует зафиксировать доходность через классические банковские вклады на срок от нескольких месяцев до года или с помощью облигаций с фиксированным купоном на срок до 15 лет.
При неопределённости сроков или нестабильности денежно-кредитной политики Спинка советует распределить средства между продуктами разной срочности для усреднения ставки.
«На фондовом рынке инвесторы часто пользуются этим механизмом, но он применим и к вкладам», — пояснил эксперт.Ранее пресс-служба Центробанка России сообщила, что в 2026 году ожидается замедление инфляции. Это должно позволить гражданам и компаниям легче планировать расходы и развитие.