Сотрудница «Пятерочки» вышвырнула покупательницу из магазина и протащила ее по асфальту

04 августа 2026, 12:10

В Тюмени сотрудница «Пятерочки» вышвырнула пьяную девушку из магазина

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Тюмени сотрудница «Пятерочки» на улице Коммунистической вышвырнула неадекватную покупательницу из магазина и протащила ее по асфальту. Видео инцидента публикует телеграм-канал Ural Mash.