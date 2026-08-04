Сотрудница «Пятерочки» вышвырнула покупательницу из магазина и протащила ее по асфальту
В Тюмени сотрудница «Пятерочки» на улице Коммунистической вышвырнула неадекватную покупательницу из магазина и протащила ее по асфальту. Видео инцидента публикует телеграм-канал Ural Mash.
По словам очевидцев, в магазин зашла пьяная девушка с пустой полуторалитровой бутылкой в руках. Она вела себя агрессивно, грубо выражалась в адрес посетителей, а затем начала бегать по торговому залу, уклоняясь от сотрудников, которые пытались ее успокоить. На просьбы покинуть помещение она не реагировала.
Молодая работница скрутила покупательницу и вывела ее на улицу, применив физическую силу. Очевидцам пришлось вмешаться, чтобы разнять девушек.
Ранее сообщалось, что пьяная женщина Из города Топки Кемеровской области пыталась спилить замок с гаража покойного мужа.
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