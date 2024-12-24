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Пьяные актёры на съемках и премия за голос Пугачевой: как на самом деле снимали фильм «Ирония судьбы»

Андрей Мягков и Барбара Брыльска (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

Андрей Мягков и Барбара Брыльска (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

Впервые легендарный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на экраны 1 января 1976 года, и с тех пор он неизменно ассоциируется с новогодними праздниками. Созданная по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, эта картина быстро завоевала сердца зрителей, став неотъемлемой частью праздничной атмосферы. Вот уже почти полвека «Ирония судьбы» остается одним из самых знаковых новогодних фильмов в истории советского кино, без которого трудно представить зимние праздники.
Фильм, который стал неотъемлемой частью новогодних праздников и давно полюбился зрителям, на самом деле был создан в сдожных условиях. Съемочная группа сталкивалась с серьезными трудностями: от проблем с актерами до неподходящей погоды, которая не соответствовала зимней атмосфере. О реальных событиях, вдохновивших на создание этой истории, и о причинах, по которым фильм мог не выйти на экраны, расскажет «Радио 1».

Основано на реальных событиях




Основой для знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» стала пьеса «С лёгким паром, или Однажды в новогоднюю ночь», написанная в 1969 году режиссером Эльдаром Рязановым и драматургом Эмилем Брагинским. Интересно, что сама пьеса была вдохновлена реальной историей, которая произошла с их общим знакомым в Новый год.

По рассказам, тот самый человек, которым вдохновились создатели фильма, 31 декабря, как и главный герой, решил пойти в баню, после чего отправился в гости на празднование годовщины свадьбы друзей. Там он настолько сильно напился, что полностью потерял контроль над собой. Его товарищ не упустил возможности подшутить над другом и отправил его поездом в Киев из Москвы. В руках у путешественника остались только веник, портфель и 15 копеек в кармане.

Как именно завершилась эта история в реальности — неизвестно, но очевидно, что счастливого романа, как у Жени Лукашина, у мужчины не случилось.

Когда Рязанов и Брагинский узнали об этой истории, им сразу пришла идея снять фильм, в котором они могли бы пофантазировать, как такая авантюра может привести к чему-то хорошему.

Андрей Мягков (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

Как выбирали актёра на главную мужскую роль


Эльдар Рязанов подходил к выбору актеров для главных ролей с большой ответственностью, чтобы найти тех, кто идеально соответствовал бы образам героев. К моменту начала кастинга пьеса уже была популярна и любима зрителями, поэтому на роли претендовало множество известных советских актеров.

Однако Рязанов всем отказал, утверждая, что они все не подходят для этих ролей. Несмотря на это, актер Андрей Миронов долго и настойчиво добивался роли Жени Лукашина, но режиссер оставался непреклонным. Рязанов не верил Миронову, считая, что его внешний вид не соответствует образу простого и душевного Лукашина.

Когда у «Мосфильма» почти иссякло терпение, и они потребовали окончательные списки утвержденных актеров, Рязанову пришлось быстро принимать решение. На помощь пришел его ассистент, который предложил добавить в список актера Андрея Мягкова, молодого и малоизвестного на тот момент. У Рязанова не было другого выхода, поэтому он согласился.

Когда Мягков пришел на пробы и сыграл свою сцену, Рязанов понял, что это и есть тот самый Лукашин, которого он искал. Он был потрясен, увидев, как Мягков идеально воплотил образ героя. В итоге, решение, принятое в последний момент, помогло Мягкову получил одну из главных ролей в своей жизни.

Как выбирали актрису на главную женскую роль


Не меньше трудностей возникло и с выбором актрисы на главную женскую роль. На роль Нади претендовали такие звезды, как Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Антонина Шуранова и Валентина Талызина, но, по словам Рязанова, ни одна из них не подошла к образу. Даже кандидатура Алисы Фрейндлих была отклонена.

Интересно, что в фильме Рязанов все же решил передать «привет» Миронову и Гурченко. В одной из сцен можно увидеть, как по телевизору идет фильм «Соломенная шляпка» 1974 года, в котором сыграли как раз эти актёры.

Однажды Рязанов случайно увидел польскую актрису Барбару Брыльску в фильме «Анатомия любви», и она сразу привлекла его внимание. Он быстро нашел её номер телефона, позвонил, отправил сценарий и пригласил на пробы. Когда актриса приехала в Москву, Рязанова смутил только сильный польский акцент и низкий, несколько хрипловатый голос — это всё совсем не подходил образу учительницы русского языка.

Однако режиссер был уверен, что нашел свою Надю, а проблемы можно решить. В результате голос Брыльской в фильме озвучивала Валентина Талызина, а пела Алла Пугачева. Этот факт оставался неизвестным некоторое время, но после того как Брыльская получила Государственную премию за свою роль, Талызина открыто выразила недовольство по поводу этой ситуации.

«Говорю за Брыльску я, поет — Пугачева, почему премия у нее?» — сказала она.

Польская актриса лишь заявила, что не она решала сама, кому присуждать премию.

«Мне кажется, другая актриса вообще невозможна была. И очень пение ей идет, и стихи — это всё не противоречит индивидуальности её, тонкой, женственной, изящной. Недаром Рязанов так долго искал, перепробовал практически всех наших актрис, которые были тогда на виду, на слуху, и которых он любил. И выбор его абсолютно верный», — рассказала в интервью «АиФ» Светлана Немоляева.

На съемках фильма «Ирония судьбы» (фото: РИА Новости / В. Алисов)

Были пьяные на съёмках


Легендарная сцена в бане, в которой герои Мягкова, Ширвиндта, Белявского и Буркова отправляют Женю Лукашина в Ленинград, на самом деле снималась не в Сандунах, как многие думают, а холодном павильоне «Мосфильма». Более того, счастливые лица актеров были настоящими, а не результатом актерской игры.

Чтобы актёры не замёрзли во время съёмок, Рязанов распорядился привезти две бочки пива, но строго запретил заменять воду на водку. Но так сложилось, что в первый день съемок отмечали день рождения Александра Белявского,
поэтому актёры решили немного ослушаться режиссёра и пронесли на съёмочную площадку настоящую водку, которой позже заменили бутафорскую.

Александр Ширвиндт позже вспоминал, что после первого дубля они все ощутили необыкновенное творческое вдохновение, которое с каждым дублем возрастало всё сильнее.

Сначала Рязанов не замечал то, что происходит. Но когда герои стали выглядеть слишком пьяными, он остановил съёмки, отругал актёров и отправил их домой, сказав, что доснимут сцену в другой день.

«Эльдар Рязанов — человек не очень пьющий и поэтому не сразу понимающий, как выглядит сильное алкогольное опьянение, — крикнул: „Стоп! Они пьяные!“» — сообщила «АиФ» старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник.

На следующий день всех собрали и устроили разбор полетов. Рязанов лично проверял каждую бутылку с водой, чтобы убедиться, что она не пахнет водкой.

В итоге в картину были включены именно те сцены, где актеры действительно употребляли алкоголь, поскольку именно они выглядели наиболее натурально и непринужденно.

После завершения съемок Рязанову не раз угрожали, что его картина может не выйти в прокат из-за пропаганды пьянства, но в итоге все обошлось.

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Искусственный снег


Погодные условия тоже часто мешали съемкам фильма. Для сюжета требовалась настоящая холодная зима в Ленинграде, с сильными метелями и высокими сугробами, однако в январе того года температура была выше нуля.

Снег почти полностью растаял, и съемки пришлось несколько раз откладывать. В результате было принято решение использовать бумажный снег. С помощью специальных пушек создали метель, а остатки настоящего снега пошли на создание снежков, которые лепили дети.

Интересно, что съемки сцен, изображающих «ленинградскую» и «московскую» квартиры на третьей улице Строителей, на самом деле проходили в Москве, на проспекте Вернадского.

Как «Ирония судьбы» стала новогодней традицией


С момента первого показа фильма в Новый год 1976 года, «Ирония судьбы» завоевала любовь зрителей. Это была одна из первых картин, которая стала по-настоящему новогодним хитом. После выхода фильма его начали показывать по телевидению каждый Новый год, и вскоре фильм превратился в настоящую традицию для всей страны.

Время новогодних праздников уже невозможно было представить без «Иронии судьбы». Картина была полна легкости и романтики, что сделало ее уникальной для своего времени.

У фильма даже появилось крылатая фраза: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Теперь это выражение используют в качестве шутливой формы осуждения чего-либо, причём необязательно какого-либо блюда.

Юрий Яковлев (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

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Компания Lidl закрывает супермаркет на границе России и Финляндии
24 декабря 2024, 08:17

Фото: istockphoto/monticelllo

Немецкая сеть супермаркетов Lidl закроет свой магазин, расположенный на российско-финляндской границе. Торговая точка перестанет функционировать 29 декабря.
Это первый магазин на финской стороне сразу после пограничного пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка». Информация о предстоящем закрытии супермаркета появилась на сайтах компании и магазина. О причинах её не сообщается.

Этот супермаркет был очень популярным среди россиян, желавших быстро «откатать» шенгенскую визу. Люди пересекали границу в пункте пропуска Торфяновка в Ленинградской области, закупали в Lidl европейские товары по умеренным ценам, после чего возвращались в Россию с открытой финской визой.

По словам одного из менеджеров магазина, на которого ссылаются СМИ в приграничной Лаппеенранте, супермаркет закрывается навсегда.

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#финляндия
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Загитовой отказали в гранте размером 74,8 миллиона рублей на «Алые паруса»
24 декабря 2024, 07:42

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Президентский фонд культурных инициатив не поддержал заявку олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой на получение гранта в размере 74,79 миллиона рублей для реализации нового ледового шоу «Алые паруса». Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.
Загитова подала заявку 10 сентября, однако ее проект оказался в списке тех, которые не получили финансирования. В соответствии с поданными документами, общая сумма расходов на шоу составляла 74,79 миллиона рублей, при этом софинансирование не предусматривалось.

Целью проекта было формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое представление, основанное на мотиве одноименной повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхенчхане и чемпионкой Европы того же года. Весной 2019 года она выиграла чемпионат мира, после чего объявила о паузе в карьере. В конце августа этого года фигуристка представила свою новую ледовую программу «Хранители времени» в Казани.

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Правительство России утвердило запрет на майнинг в ряде регионов с 2025 года

Совет улемов Духовного управления мусульман России отозвал фетву о многоженстве

Депутат Кулиева попросила не нагружать детей домашним заданием на Новый год
#чемпионат мира
#правительство
#проект
#запрет
#шоу
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Правительство России утвердило запрет на майнинг в ряде регионов с 2025 года
24 декабря 2024, 07:17

Фото: iStock/Suphansa Subruayying

Кабинет министров России утвердил перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 года будет запрещен майнинг цифровой валюты. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года. В постановлении указано, что запрет касается не только индивидуального майнинга, но и участия в майнинг-пулах. Об этом пишет ТАСС.
Запрет на осуществление майнинга введен в следующих регионах: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, временные ограничения на майнинг будут действовать в некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году такие пики ожидаются с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Как пояснили в правительстве, данный перечень регионов может быть скорректирован на основании решений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Основной целью введения ограничений является сохранение баланса энергопотребления с учетом потребностей промышленности.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в некоторых регионах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запрет
#ферма
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Совет улемов Духовного управления мусульман России отозвал фетву о многоженстве
24 декабря 2024, 07:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России объявил об отзыве фетвы, разрешающей многоженство, в связи с реакцией общественности и призывом Генеральной прокуратуры РФ, сообщение об этом появилось в Telegram-канале председателя совета Шамиля Аляутдинова.
Фетва, касающаяся проблемы многоженства в мусульманском сообществе России, вызвала широкий общественный резонанс и обсуждение в СМИ. В своем заявлении Совет улемов отметил, что не видит смысла вступать в полемику по данному вопросу и подчеркивает, что данное решение является следствием Божьей воли.

В понедельник источник РИА Новости сообщил, что Генеральная прокуратура России направила председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) представление с требованием устранить нарушение законодательства. В надзорном ведомстве отметили, что фетва, разрешающая многоженство, противоречит действующим законам и основам государственной семейной политики, направленной на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей России.

Совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман россии разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прокуратура
#нарушение
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Депутат Кулиева попросила не нагружать детей домашним заданием на Новый год
24 декабря 2024, 03:05

Фото: iStock/Zhang Shu

Член комитета Госдумы по защите семьи от партии ЛДПР Василина Кулиева попросила учителей не нагружать детей домашним заданием в период новогодних праздников. Этим поделились в РИА Новости.
«Считаю, что учителям не следует нагружать детей домашним заданием в период новогодних праздников. Совмещать новогодний период с выполнением домашнего задания идет в разрез со смыслом народной традиции», — заявила депутат.

Как отметила Кулиева, домашние задания нужно давать только в том случае, если его попросили сами ученики. Сейчас семьям школьников необходим отдых, во время которого родители могут провести время с детьми после активной работы в прошлом году.

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#отдых
#родители
#ученики
#новый год
#школа
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Соцфонд: некоторые россияне получат январские пенсии в конце декабря
23 декабря 2024, 21:04

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне получат январские пенсии в конце декабря. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Социальный фонд России.
Отмечается, что 28 декабря досрочные пенсии за январь получат те пенсионеры, которые обычно получают выплаты с первого по девятое число каждого месяца. Речь идёт о страховых, социальных и накопительных пенсиях, а также о тех, что выплачиваются по старости и инвалидности.

Для россиян, получающих пенсии с 10-го числа, всё пойдёт по стандартному графику.

Ранее сообщалось, что ряд россиян может столкнуться с уменьшением размера пенсий. Это коснётся тех, у кого есть неоплаченные налоги и алименты, просроченные кредиты и штрафы.

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#россия
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#выплаты
#пенсионеры
#изменения
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Акунин* признался, что после начала СВО перестал скучать по России
23 декабря 2024, 20:47

Борис Акунин* (фото: kremlin.ru)

Писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили)* заявил, что больше не хочет возвращаться в Россию. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
Акунин* рассказал, что больше десяти лет проживает за пределами России, однако в первые годы эмиграции сильно скучал по стране и даже искал в интернете на картах знакомые улицы Москвы.

Однако теперь риторика писателя изменилась. Он заявил, что Россия – это предпоследняя страна, где бы он хотел оказаться. На последнее место он поставил Северную Корею.

Также Акунин* выступил с громким заявлением, объявив, что уважает покинувших Россию граждан после начала СВО.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#писатель
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Генпрокуратура России признала нарушением закона фетву о многожёнстве
Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многожёнстве
23 декабря 2024, 20:33

Фото: iStock/hank5

Генпрокуратура России внесла представление Духовному управлению мусульман (ДУМ) России, выпустившему религиозное предписание, допускающее многожёнство. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Отмечается, что заключение Совета улемов ДУМ от 17 декабря противоречит действующему законодательству России и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В связи с этим, председателю ДУМ было внесено представление об устранении нарушения законодательства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Семейный кодекс России не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом официальном браке. Также в законодательстве указано, что религиозные организации должны действовать в соответствии с внутренними правилами.

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#генпрокуратура
#мусульмане
#ислам
#брак
#нарушения
#закон
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В Нижегородской области введут «зарплаты» для родителей
Никитин: зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 году
23 декабря 2024, 20:05

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

В Нижегородской области в 2025 году введут региональные доплаты в виде своеобразных «зарплат» для родителей на период от рождения ребёнка до достижения им трёх лет. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.
Глава области заявил, что воспитание детей является ответственной работой, за которую нужно платить. В связи с этим, принято решение о введении региональных доплат к федеральному материнскому капиталу. Теперь сумма выплат за каждого ребёнка, рождённого с 1 июля 2025 года, составит один миллион рублей.

Отмечается, что за первого ребёнка родители будут получать один миллионов рублей с учётом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течение трёх лет каждый месяц в размере 10 тысяч рублей. За второго ребёнка – 500 тысяч рублей разово и по 20 тысяч рублей ежемесячно. А за третьего и последующих детей – 700 тысяч рублей с последующей ежемесячной выплатой в 30 тысяч рублей.

Никитин подчеркнул, что один миллион за первого и второго ребёнка будет выплачиваться из регионального бюджета, а деньги за третьего и последующих детей – из областного бюджета.

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#рождаемость
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