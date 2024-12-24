Пьяные актёры на съемках и премия за голос Пугачевой: как на самом деле снимали фильм «Ирония судьбы»

Андрей Мягков и Барбара Брыльска (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)
Впервые легендарный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на экраны 1 января 1976 года, и с тех пор он неизменно ассоциируется с новогодними праздниками. Созданная по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, эта картина быстро завоевала сердца зрителей, став неотъемлемой частью праздничной атмосферы. Вот уже почти полвека «Ирония судьбы» остается одним из самых знаковых новогодних фильмов в истории советского кино, без которого трудно представить зимние праздники.
Фильм, который стал неотъемлемой частью новогодних праздников и давно полюбился зрителям, на самом деле был создан в сдожных условиях. Съемочная группа сталкивалась с серьезными трудностями: от проблем с актерами до неподходящей погоды, которая не соответствовала зимней атмосфере. О реальных событиях, вдохновивших на создание этой истории, и о причинах, по которым фильм мог не выйти на экраны, расскажет «Радио 1».
Основой для знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» стала пьеса «С лёгким паром, или Однажды в новогоднюю ночь», написанная в 1969 году режиссером Эльдаром Рязановым и драматургом Эмилем Брагинским. Интересно, что сама пьеса была вдохновлена реальной историей, которая произошла с их общим знакомым в Новый год.
По рассказам, тот самый человек, которым вдохновились создатели фильма, 31 декабря, как и главный герой, решил пойти в баню, после чего отправился в гости на празднование годовщины свадьбы друзей. Там он настолько сильно напился, что полностью потерял контроль над собой. Его товарищ не упустил возможности подшутить над другом и отправил его поездом в Киев из Москвы. В руках у путешественника остались только веник, портфель и 15 копеек в кармане.
Как именно завершилась эта история в реальности — неизвестно, но очевидно, что счастливого романа, как у Жени Лукашина, у мужчины не случилось.
Когда Рязанов и Брагинский узнали об этой истории, им сразу пришла идея снять фильм, в котором они могли бы пофантазировать, как такая авантюра может привести к чему-то хорошему.
Эльдар Рязанов подходил к выбору актеров для главных ролей с большой ответственностью, чтобы найти тех, кто идеально соответствовал бы образам героев. К моменту начала кастинга пьеса уже была популярна и любима зрителями, поэтому на роли претендовало множество известных советских актеров.
Однако Рязанов всем отказал, утверждая, что они все не подходят для этих ролей. Несмотря на это, актер Андрей Миронов долго и настойчиво добивался роли Жени Лукашина, но режиссер оставался непреклонным. Рязанов не верил Миронову, считая, что его внешний вид не соответствует образу простого и душевного Лукашина.
Когда у «Мосфильма» почти иссякло терпение, и они потребовали окончательные списки утвержденных актеров, Рязанову пришлось быстро принимать решение. На помощь пришел его ассистент, который предложил добавить в список актера Андрея Мягкова, молодого и малоизвестного на тот момент. У Рязанова не было другого выхода, поэтому он согласился.
Когда Мягков пришел на пробы и сыграл свою сцену, Рязанов понял, что это и есть тот самый Лукашин, которого он искал. Он был потрясен, увидев, как Мягков идеально воплотил образ героя. В итоге, решение, принятое в последний момент, помогло Мягкову получил одну из главных ролей в своей жизни.
Не меньше трудностей возникло и с выбором актрисы на главную женскую роль. На роль Нади претендовали такие звезды, как Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Антонина Шуранова и Валентина Талызина, но, по словам Рязанова, ни одна из них не подошла к образу. Даже кандидатура Алисы Фрейндлих была отклонена.
Интересно, что в фильме Рязанов все же решил передать «привет» Миронову и Гурченко. В одной из сцен можно увидеть, как по телевизору идет фильм «Соломенная шляпка» 1974 года, в котором сыграли как раз эти актёры.
Однажды Рязанов случайно увидел польскую актрису Барбару Брыльску в фильме «Анатомия любви», и она сразу привлекла его внимание. Он быстро нашел её номер телефона, позвонил, отправил сценарий и пригласил на пробы. Когда актриса приехала в Москву, Рязанова смутил только сильный польский акцент и низкий, несколько хрипловатый голос — это всё совсем не подходил образу учительницы русского языка.
Однако режиссер был уверен, что нашел свою Надю, а проблемы можно решить. В результате голос Брыльской в фильме озвучивала Валентина Талызина, а пела Алла Пугачева. Этот факт оставался неизвестным некоторое время, но после того как Брыльская получила Государственную премию за свою роль, Талызина открыто выразила недовольство по поводу этой ситуации.
Польская актриса лишь заявила, что не она решала сама, кому присуждать премию.
Легендарная сцена в бане, в которой герои Мягкова, Ширвиндта, Белявского и Буркова отправляют Женю Лукашина в Ленинград, на самом деле снималась не в Сандунах, как многие думают, а холодном павильоне «Мосфильма». Более того, счастливые лица актеров были настоящими, а не результатом актерской игры.
Чтобы актёры не замёрзли во время съёмок, Рязанов распорядился привезти две бочки пива, но строго запретил заменять воду на водку. Но так сложилось, что в первый день съемок отмечали день рождения Александра Белявского,
поэтому актёры решили немного ослушаться режиссёра и пронесли на съёмочную площадку настоящую водку, которой позже заменили бутафорскую.
Александр Ширвиндт позже вспоминал, что после первого дубля они все ощутили необыкновенное творческое вдохновение, которое с каждым дублем возрастало всё сильнее.
Сначала Рязанов не замечал то, что происходит. Но когда герои стали выглядеть слишком пьяными, он остановил съёмки, отругал актёров и отправил их домой, сказав, что доснимут сцену в другой день.
На следующий день всех собрали и устроили разбор полетов. Рязанов лично проверял каждую бутылку с водой, чтобы убедиться, что она не пахнет водкой.
В итоге в картину были включены именно те сцены, где актеры действительно употребляли алкоголь, поскольку именно они выглядели наиболее натурально и непринужденно.
После завершения съемок Рязанову не раз угрожали, что его картина может не выйти в прокат из-за пропаганды пьянства, но в итоге все обошлось.
Погодные условия тоже часто мешали съемкам фильма. Для сюжета требовалась настоящая холодная зима в Ленинграде, с сильными метелями и высокими сугробами, однако в январе того года температура была выше нуля.
Снег почти полностью растаял, и съемки пришлось несколько раз откладывать. В результате было принято решение использовать бумажный снег. С помощью специальных пушек создали метель, а остатки настоящего снега пошли на создание снежков, которые лепили дети.
Интересно, что съемки сцен, изображающих «ленинградскую» и «московскую» квартиры на третьей улице Строителей, на самом деле проходили в Москве, на проспекте Вернадского.
С момента первого показа фильма в Новый год 1976 года, «Ирония судьбы» завоевала любовь зрителей. Это была одна из первых картин, которая стала по-настоящему новогодним хитом. После выхода фильма его начали показывать по телевидению каждый Новый год, и вскоре фильм превратился в настоящую традицию для всей страны.
Время новогодних праздников уже невозможно было представить без «Иронии судьбы». Картина была полна легкости и романтики, что сделало ее уникальной для своего времени.
У фильма даже появилось крылатая фраза: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Теперь это выражение используют в качестве шутливой формы осуждения чего-либо, причём необязательно какого-либо блюда.
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Основано на реальных событиях
Основой для знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» стала пьеса «С лёгким паром, или Однажды в новогоднюю ночь», написанная в 1969 году режиссером Эльдаром Рязановым и драматургом Эмилем Брагинским. Интересно, что сама пьеса была вдохновлена реальной историей, которая произошла с их общим знакомым в Новый год.
По рассказам, тот самый человек, которым вдохновились создатели фильма, 31 декабря, как и главный герой, решил пойти в баню, после чего отправился в гости на празднование годовщины свадьбы друзей. Там он настолько сильно напился, что полностью потерял контроль над собой. Его товарищ не упустил возможности подшутить над другом и отправил его поездом в Киев из Москвы. В руках у путешественника остались только веник, портфель и 15 копеек в кармане.
Как именно завершилась эта история в реальности — неизвестно, но очевидно, что счастливого романа, как у Жени Лукашина, у мужчины не случилось.
Когда Рязанов и Брагинский узнали об этой истории, им сразу пришла идея снять фильм, в котором они могли бы пофантазировать, как такая авантюра может привести к чему-то хорошему.
Андрей Мягков (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)
Как выбирали актёра на главную мужскую роль
Эльдар Рязанов подходил к выбору актеров для главных ролей с большой ответственностью, чтобы найти тех, кто идеально соответствовал бы образам героев. К моменту начала кастинга пьеса уже была популярна и любима зрителями, поэтому на роли претендовало множество известных советских актеров.
Однако Рязанов всем отказал, утверждая, что они все не подходят для этих ролей. Несмотря на это, актер Андрей Миронов долго и настойчиво добивался роли Жени Лукашина, но режиссер оставался непреклонным. Рязанов не верил Миронову, считая, что его внешний вид не соответствует образу простого и душевного Лукашина.
Когда у «Мосфильма» почти иссякло терпение, и они потребовали окончательные списки утвержденных актеров, Рязанову пришлось быстро принимать решение. На помощь пришел его ассистент, который предложил добавить в список актера Андрея Мягкова, молодого и малоизвестного на тот момент. У Рязанова не было другого выхода, поэтому он согласился.
Когда Мягков пришел на пробы и сыграл свою сцену, Рязанов понял, что это и есть тот самый Лукашин, которого он искал. Он был потрясен, увидев, как Мягков идеально воплотил образ героя. В итоге, решение, принятое в последний момент, помогло Мягкову получил одну из главных ролей в своей жизни.
Как выбирали актрису на главную женскую роль
Не меньше трудностей возникло и с выбором актрисы на главную женскую роль. На роль Нади претендовали такие звезды, как Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Антонина Шуранова и Валентина Талызина, но, по словам Рязанова, ни одна из них не подошла к образу. Даже кандидатура Алисы Фрейндлих была отклонена.
Интересно, что в фильме Рязанов все же решил передать «привет» Миронову и Гурченко. В одной из сцен можно увидеть, как по телевизору идет фильм «Соломенная шляпка» 1974 года, в котором сыграли как раз эти актёры.
Однажды Рязанов случайно увидел польскую актрису Барбару Брыльску в фильме «Анатомия любви», и она сразу привлекла его внимание. Он быстро нашел её номер телефона, позвонил, отправил сценарий и пригласил на пробы. Когда актриса приехала в Москву, Рязанова смутил только сильный польский акцент и низкий, несколько хрипловатый голос — это всё совсем не подходил образу учительницы русского языка.
Однако режиссер был уверен, что нашел свою Надю, а проблемы можно решить. В результате голос Брыльской в фильме озвучивала Валентина Талызина, а пела Алла Пугачева. Этот факт оставался неизвестным некоторое время, но после того как Брыльская получила Государственную премию за свою роль, Талызина открыто выразила недовольство по поводу этой ситуации.
«Говорю за Брыльску я, поет — Пугачева, почему премия у нее?» — сказала она.
Польская актриса лишь заявила, что не она решала сама, кому присуждать премию.
«Мне кажется, другая актриса вообще невозможна была. И очень пение ей идет, и стихи — это всё не противоречит индивидуальности её, тонкой, женственной, изящной. Недаром Рязанов так долго искал, перепробовал практически всех наших актрис, которые были тогда на виду, на слуху, и которых он любил. И выбор его абсолютно верный», — рассказала в интервью «АиФ» Светлана Немоляева.
На съемках фильма «Ирония судьбы» (фото: РИА Новости / В. Алисов)
Были пьяные на съёмках
Легендарная сцена в бане, в которой герои Мягкова, Ширвиндта, Белявского и Буркова отправляют Женю Лукашина в Ленинград, на самом деле снималась не в Сандунах, как многие думают, а холодном павильоне «Мосфильма». Более того, счастливые лица актеров были настоящими, а не результатом актерской игры.
Чтобы актёры не замёрзли во время съёмок, Рязанов распорядился привезти две бочки пива, но строго запретил заменять воду на водку. Но так сложилось, что в первый день съемок отмечали день рождения Александра Белявского,
поэтому актёры решили немного ослушаться режиссёра и пронесли на съёмочную площадку настоящую водку, которой позже заменили бутафорскую.
Александр Ширвиндт позже вспоминал, что после первого дубля они все ощутили необыкновенное творческое вдохновение, которое с каждым дублем возрастало всё сильнее.
Сначала Рязанов не замечал то, что происходит. Но когда герои стали выглядеть слишком пьяными, он остановил съёмки, отругал актёров и отправил их домой, сказав, что доснимут сцену в другой день.
«Эльдар Рязанов — человек не очень пьющий и поэтому не сразу понимающий, как выглядит сильное алкогольное опьянение, — крикнул: „Стоп! Они пьяные!“» — сообщила «АиФ» старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник.
На следующий день всех собрали и устроили разбор полетов. Рязанов лично проверял каждую бутылку с водой, чтобы убедиться, что она не пахнет водкой.
В итоге в картину были включены именно те сцены, где актеры действительно употребляли алкоголь, поскольку именно они выглядели наиболее натурально и непринужденно.
После завершения съемок Рязанову не раз угрожали, что его картина может не выйти в прокат из-за пропаганды пьянства, но в итоге все обошлось.
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Искусственный снег
Погодные условия тоже часто мешали съемкам фильма. Для сюжета требовалась настоящая холодная зима в Ленинграде, с сильными метелями и высокими сугробами, однако в январе того года температура была выше нуля.
Снег почти полностью растаял, и съемки пришлось несколько раз откладывать. В результате было принято решение использовать бумажный снег. С помощью специальных пушек создали метель, а остатки настоящего снега пошли на создание снежков, которые лепили дети.
Интересно, что съемки сцен, изображающих «ленинградскую» и «московскую» квартиры на третьей улице Строителей, на самом деле проходили в Москве, на проспекте Вернадского.
Как «Ирония судьбы» стала новогодней традицией
С момента первого показа фильма в Новый год 1976 года, «Ирония судьбы» завоевала любовь зрителей. Это была одна из первых картин, которая стала по-настоящему новогодним хитом. После выхода фильма его начали показывать по телевидению каждый Новый год, и вскоре фильм превратился в настоящую традицию для всей страны.
Время новогодних праздников уже невозможно было представить без «Иронии судьбы». Картина была полна легкости и романтики, что сделало ее уникальной для своего времени.
У фильма даже появилось крылатая фраза: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Теперь это выражение используют в качестве шутливой формы осуждения чего-либо, причём необязательно какого-либо блюда.
Юрий Яковлев (фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)
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