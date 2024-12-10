Болезнь сына, конкуренция с Валерией, влияние Пугачевой: подробности жизни звезды «Всегда говори всегда» Татьяны Абрамовой

Актриса Татьяна Абрамова с детства мечтала сделать успешную карьеру и создать крепкую семью. Она смогла стать знаменитой, но ей не удалось сохранить семью — первый муж Сергей Кулишенко не выдержал выпавшего семье испытания — младший сын пары боролся с агрессивной формой рака.