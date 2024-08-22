Юным жителям Раменского вручили первые паспорта

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Церемонию вручения первых паспортов провели для двенадцати 14-летних жителей Раменского городского округа, мероприятие состоялось накануне Дня государственного флага России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Паспорта ребятам вручил замглавы округа Владимир Каменских.
Церемония завершилась небольшим праздничным концертом. Кроме того, собравшимся сделали общую фотографию на память.
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«По нашей доброй традиции, в канун большого праздника — Дня флага России — вручил паспорта юным гражданам. Для ребят этот памятный день, ведь паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь. Этот документ не только подтверждает личность гражданина, но и символизирует независимость и гражданскую ответственность», — сказал Владимир Каменских.
Церемония завершилась небольшим праздничным концертом. Кроме того, собравшимся сделали общую фотографию на память.
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Лев Каштанов