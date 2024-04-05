Работники Мособлпожспаса помогли разыскать пенсионерку с потерей памяти

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса разыскали страдающую деменцией 84-летнею пенсионерку, которая ушла из дома и не вернулась. В поисках также участвовали спасатели из Чехова, отряд «ЛизаАлерт» и добровольное объединение «Русская Община, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Инцидент произошёл в деревне Крюково городского округа Ступино. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили родственники и сообщили, что пожилая женщина с потерей памяти утром ушла из дома в неизвестном направлении и назад не вернулась. Телефона у неё с собой не было.
Он добавил, что в госпитализации женщина не нуждалась.
Читайте также:
В Щёлкове спасатели освободили автомобиль от поваленного дерева
В Серебряных Прудах спасатели помогли бобру вернуться домой
Спасатели ликвидировали подтопление автомобильного моста в Волоколамском округе
«Оперативно прибыв в район поиска, спасатели организовали обследование частного сектора близлежащих деревень и СНТ. В результате женщину нашли на соседнем участке. Работники противопожарно-спасательной службы, оказав психологическую помощь, доставили её домой, вызвали скорую и предали пациентку медикам», – рассказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса Дмитрий Чебочкин.
Читайте также:
В Щёлкове спасатели освободили автомобиль от поваленного дерева
В Серебряных Прудах спасатели помогли бобру вернуться домой
Спасатели ликвидировали подтопление автомобильного моста в Волоколамском округе
Лора Луганская