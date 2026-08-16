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«Радио Судного дня» передала новое слово

«Радиостанция Судного дня» передала слово «Гребенщик» за выходные
Фото: istockphoto/Jakub Zerdzicki

В эфире легендарной «радиостанции Судного дня» УВБ-76 в минувшее воскресенье прозвучало первое за уик-энд голосовое сообщение. Об этом пишет РИА Новости.



По данным источника, фиксирующего активность таинственного передатчика, сигнал передали в 10:20 по московскому времени. Диктор зачитал позывной «Гребенщик».

УВБ-76 — это военная коротковолновая станция, развернутая еще в 1970-х годах. В обычном режиме она непрерывно излучает характерный жужжащий звук, из-за чего в среде радиолюбителей и исследователей объект получил неофициальное прозвище «Жужжалка». Эпизодические включения голосовых команд, как правило, вызывают повышенный интерес у специалистов и любителей аномальных радиосигналов.

Ранее в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал загадочный сигнал о чертовщине. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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