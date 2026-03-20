«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новые странные шифровки с пятью словами
Радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей под названием «Радиостанция Судного дня», 19 марта передала четыре шифровки с пятью словами. Об этом пишет РЕН ТВ.
Первый сигнал зафиксировали в 11:16 по московскому времени — в эфире прозвучали слова «страх» и «катет». В 13:17 станция передала слово «перова». В 14:46 прозвучала шифровка со словом «надевание», а в 18:34 — с набором «клешотирс» (НЖТИ 95629 КЛЕШОТИРС 6468 0333).
УВБ-76 вещает с 1976 года. Её также называют «жужжалкой» из‑за характерного фонового сигнала и постоянного шума в эфире, который иногда прерывается голосовыми сообщениями с наборами чисел, позывных и отдельных слов. Пользователи соцсетей часто соотносят услышанные закодированные послания с мировыми событиями.
