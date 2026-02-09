Радио Судного дня передало сигналы, вызвавшие волну тревоги

09 февраля 2026, 13:12

Радио Судного дня передало сигнал «Нищенка»

Фото: iStock/ardasavasciogullari

В понедельник в 12:47 по московскому времени радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новый сигнал под названием «Нищенка». Об этом пишет РИА Новости.