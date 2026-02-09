Радио Судного дня передало сигналы, вызвавшие волну тревоги
В понедельник в 12:47 по московскому времени радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новый сигнал под названием «Нищенка». Об этом пишет РИА Новости.
Этот момент привлек внимание слушателей, так как предыдущие сообщения включали слова «Судьбина», «Вьюнопень» и «Анжу», которые прозвучали в четверг.
УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в основном транслирует короткий жужжащий сигнал. Многие называют ее «Жужжалкой». Сообщения этой радиостанции часто вызывают интерес у экспертов и любителей радиосвязи, так как их смысл остается загадкой. Официально назначение не комментировалось.
