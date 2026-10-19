Российская школьница сбежала от родителей после турнира по шахматам
В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю девочку-вундеркинда, которая не вернулась домой после городского шахматного турнира 18 октября. Об этом сообщает местное издание Е1.
По его информации, школница сбежала с соревнований на эмоциях после напряженной игры. С тех пор ребенок не выходит на связь, и где он находится, пока неизвестно. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательных отрядов «Прорыв» и «ЛизаАлерт», а также полицейские.
У пропавшей голубые глаза, русые волосы, худощавое телосложение, а ее рост достигает 150 сантиметров. В день исчезновения она была в джинсовой рубашке светло-голубого цвета, темно-синих джинсах и темно-бордовых балетках. Особые приметы — родинки на лбу и левой брови.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области пятый день разыскивают 57-летнего предпринимателя Владимира Колбина, который пропал во время рыбалки.
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