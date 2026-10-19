Российская школьница сбежала от родителей после турнира по шахматам

19 октября 2026, 10:28

В Екатеринбурге после турнира по шахматам пропала 12-летняя девочка-вундеркинд

Фото: iStock/blinow61

В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю девочку-вундеркинда, которая не вернулась домой после городского шахматного турнира 18 октября. Об этом сообщает местное издание Е1.