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Радиостанция «Голос Америки»* прекратила вещание впервые за 83 года

Директор «Голоса Америки»*: станция замолкла, почти весь штат отправлен в отпуска
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

Более 1,3 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки»*, финансируемой из бюджета США, отправлены в административный отпуск. Это привело к остановке вещания впервые за 83 года, заявил директор редакции Майкл Абрамовиц.
«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки»* замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь коллектив — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — написал Абрамовиц в соцсетях.
Ранее телеканал ABC News сообщил о рассылке уведомлений всему штату о переходе на оплачиваемый отпуск.

Решение связано с указом президента США Дональда Трампа о сокращении деятельности Агентства по глобальным СМИ, курирующего пропагандистские проекты, включая «Голос Америки»* и «Свободу/Свободную Европу»**, признанных в РФ СМИ-иноагентами.

Ранее сообщалось, что российский блогер Даня Милохин одержал вторую победу в карьере на профессиональном боксёрском ринге. Информация опубликована на сайте лиги, организовавшей бой, где Милохин нокаутировал молдавского блогера Василе Жосана в четвёртом раунде.

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*Радиостанция «Голос Америки» признана в РФ СМИ-иноагентом
**Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) — признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
#сша
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#сми
#проекты
#рф
Скончался замдиректора центра Боткина Владимир Бедин на 61-м году жизни
15 марта 2025, 11:15

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 61-м году жизни скончался замдиректора центра Боткина Владимир Бедин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на медучреждение.
«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С.П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — сказано в публикации.
Владимир Бедин (Фото: Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина)

В центре добавили, что уход Бедина из жизни — огромная потеря для медицины в целом, а также для тех, кто знал лично выдающегося хирурга. Доктор являл собой символ надежды для пациентов, а его работа была безупречна, резюмировали в медучреждении.

Ранее сообщалось, какой известный актер умер от рака крови.

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Евтропиев день 16 марта: как сохранить красоту, здоровье, удачу и почему нельзя отказывать в милостыне, народные приметы
15 марта 2025, 10:17

Фото: iStock/bruev

В народном календаре 16 марта — Евтропиев день, который также называют Медвежье пробуждение и Василиск-Евтропий. Согласно поверьям, именно в этот день пробуждается медведь и выходит из своей берлоги.
В этот день православные христиане чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Zzvet

В городе Амасии Понтийской в Малой Азии около 308 года пострадали святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск. Братья Евтропий и Клеоник, а также Василиск – племянник великомученика Феодора Тирона. После смерти Феодора святые проповедовали христианство обращая язычников в веру, за что оказались в тюрьме.

Правитель города Асклипиодот, узнав, что сподвижники мученика Тирона находятся под стражей, приказал привести их к себе. Перед правителем мученики проявили непоколебимую веру во Христа, за что были жестоко избиты и тела их превратились в сплошную рану. Во время пыток Евтропий молился Спасителю, в ответ ему явился Господь с ангелами и Феодором, пообещав вечную жизнь. Многие из народа видели Спасителя, уверовали во Христа и просили Асклипиодота прекратить пытки.

После этого Асклипиодот силой заставил Евтропия принести жертвы языческим богам, в ответ на это началось землетрясение, стены храма рухнули, а статуя Артемиды разбилась. Пришёл голос с небес, обещая христианам дом для молитвы на этом месте.

Разозленный Асклипиодот приказал полить мучеников кипящей смолой, но смола стекала с них, обжигая мучителей. В ярости правитель приказал терзать тела мучеников железными крючьями, посыпая раны горчицей, солью и уксусом. В последнюю ночь перед казнью Господь укрепил мучеников в молитве. 3 марта Евтропий и Клеоник были распяты, а Василиск оставлен в тюрьме. 22 мая в Команах Василиск был обезглавлен и брошен в реку. Христиане нашли его останки и похоронили на вспаханном поле, позже на этом месте была построена церковь.

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска — 16 марта, дата не является переходящей, отмечается православной церковью ежегодно в один и тот же день.

Приметы дня


Фото: iStock/Ilia Smirnov

  • Если ворона купается в снегу, это предвещает ясную и тёплую погоду.
  • Прилет скворцов предвещает богатый урожай зерновых.
  • Появилась в середине марта трясогузка на полях — лёд на реках скоро сойдёт.
  • Первый гром с севера – к холодному лету. Если он прогремел утром, то летом будет неустойчивая погода.

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Что можно делать 16 марта


Фото: iStock/Maria Paina

В различных уголках православного мира существуют свои особенности празднования дня памяти Евтропия, Клеоника и Василиска. В одних местах проходят крестные ходы, в других — совершаются молебны с акафистом в честь святых мучеников. В этот день не требуется строгого поста, но многие верующие предпочитают ограничить себя в еде, чтобы сосредоточиться на духовном аспекте праздника.

Чтобы уберечь свой дом от злых духов, в древности на Евтропия было принято осенять крестом входную дверь, окна, ворота, печь и другие возможные точки проникновения тёмных сил в жилище.

Прежде чем первые лучи солнца коснутся земли, принято погружать в воду серебряный предмет или крестик. Серебро олицетворяло чистоту и защиту. Этой водой люди умывались, не глядя в зеркало, чтобы сохранить свою красоту и здоровье.

Что нельзя делать в этот день


  1. В Евтропиев день не стоит давать взаймы — это может привести к финансовым потерям и ухудшению отношений.
  2. Также не стоит выносить мусор после захода солнца – вместе с мусором можно вынести и удачу с благосостоянием.
  3. Отказывать в милостыне в этот день недопустимо – наказанием за это станут нищета и болезни.

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#радио 1
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В Белграде на акцию протеста вышли более 30 тысяч человек
МВД Сербии: на акцию протеста в Белграде вышли свыше 30 тысяч человек
15 марта 2025, 07:33

Фото: iStock/sibway

Число протестующих в Белграде достигло 31 тысячи человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные МВД республики.
Согласно информации ведомства, серьезных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее премьер-министр республики Милош Вучевич сообщил, что протестующие в Сербии намерены в субботу, 15 марта, реализовать полномасштабную блокаду Белграда и предпринять попытки силового захвата государственных учреждений.

Напомним, массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции протеста в республике начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. В тот день погибли 15 человек.

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#человек
#министр
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#протесты
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«Просьба перезвонить — мошенничество»: россиянам объяснили, почему нельзя звонить незнакомцам
МВД: мошенники и аферисты списывают со счета крупную сумму денег во время звонка
15 марта 2025, 07:07

Фото: iStock/fizkes

Мошенники стали активно использовать схему с просьбой перезвонить на указанный номер, чтобы списать крупные суммы с банковских счетов жертв. Об этом сообщили в МВД России, материалы ведомства изучило РИА Новости.
Злоумышленники отправляют SMS-сообщения под разными предлогами: проблемы с банковской картой, изменение тарифов связи или просьба помочь знакомому. После звонка жертву удерживают на линии, пока с её счёта не спишутся деньги.

«В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — говорится в материале.
В МВД пояснили, что мошенники регистрируют платные сервисы, не предупреждая о стоимости звонка. Такие номера часто связаны с развлекательными услугами, где плата взимается автоматически за сам факт соединения.

Ранее сообщалось, что после введения меры, открывающей возможность оформлять самозапрет на кредиты, мошенники смогли легче вычислять людей, которые более подвержены риску, что их могут обмануть. Об этом заявил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, аферисты уже начали придумывать новые скрипты общения под такие категории граждан.

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Владельцев жилья предупредили о новых правилах в сделках с недвижимостью в 2025 году
#деньги
#мвд
#мошенники
#плата
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Владельцев жилья предупредили о новых правилах в сделках с недвижимостью в 2025 году
Доцент Осянин: владельцев приватизированного жилья ожидают нововведения в сделках
15 марта 2025, 06:16

Фото: iStock/yavorskiy

В 2025 году владельцы приватизированного жилья столкнутся с изменениями в законодательстве, касающимися прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы Дмитрий Осянин.
С 1 сентября в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начнут вносить данные о лицах с правом пожизненного проживания. Для этого потребуется согласие как собственника, так и самого жильца. Делается это в добровольном порядке.

Любые операции с недвижимостью, включая продажу или дарение, теперь будут требовать нотариально заверенного согласия всех, кто имеет статус «вечного пользователя», что усложнит оформление сделок.

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Отдельные изменения коснутся сноса аварийного жилья: альтернативное жильё будут предоставлять не только собственникам, но и всем зарегистрированным лицам, если это их единственное жильё и они признаны нуждающимися.

Осянин рекомендовал собственникам заранее проверять наличие таких жильцов, консультироваться с юристами и закладывать финансовые резервы для будущих операций.

Ранее сообщалось, что льготную семейную ипотеку с 1 апреля распространят на «вторичку» в некоторых регионах. Теперь семьи, где есть ребёнок младше шести лет, смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых. Условие действует для городов, где ежегодно строится не более двух многоквартирных домов.

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