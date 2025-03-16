Радиостанция «Голос Америки»* прекратила вещание впервые за 83 года

Фото: iStock/demaerre
Более 1,3 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки»*, финансируемой из бюджета США, отправлены в административный отпуск. Это привело к остановке вещания впервые за 83 года, заявил директор редакции Майкл Абрамовиц.
«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки»* замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь коллектив — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — написал Абрамовиц в соцсетях.Ранее телеканал ABC News сообщил о рассылке уведомлений всему штату о переходе на оплачиваемый отпуск.
Решение связано с указом президента США Дональда Трампа о сокращении деятельности Агентства по глобальным СМИ, курирующего пропагандистские проекты, включая «Голос Америки»* и «Свободу/Свободную Европу»**, признанных в РФ СМИ-иноагентами.
Ранее сообщалось, что российский блогер Даня Милохин одержал вторую победу в карьере на профессиональном боксёрском ринге. Информация опубликована на сайте лиги, организовавшей бой, где Милохин нокаутировал молдавского блогера Василе Жосана в четвёртом раунде.
Читайте также:
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб
«Мой Вова»: Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк
Курьер отсудил у Starbucks $50 миллионов за ожоги от напитка
*Радиостанция «Голос Америки» признана в РФ СМИ-иноагентом
**Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) — признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
Мария Моисеева