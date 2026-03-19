Четыре человека пострадали при опрокидывании машины скорой помощи в Москве

Фото: iStock/Nataliya Rodina

В Москве на Нахимовском проспекте произошло ДТП с участием машины скорой помощи, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.



По предварительным данным, два транспортных средства столкнулись в районе дома 45. Один из автомобилей, которым, как позже выяснилось, оказалась машина скорой помощи, перевернулся. В момент аварии в салоне находился пациент.

На месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По уточненным сведениям источника Telegram-канала «РЕН ТВ», четыре пострадавших в ДТП человека находились в карете скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове собака искусала лицо пятилетнему мальчику. Ребёнка госпитализировали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мария Моисеева

