«Радиостанция судного дня» выпустила 5 сообщение за сутки со словом «ДЖИНОЧИЛИ»
«Радиостанция судного дня» выпустила пятое сообщение за сутки со словом «ДЖИНОЧИЛИ». Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».
Пятое сообщение радиостанция выпустила в 14:11 по московскому времени. В сообщении прозвучало слово «ДЖИНОЧИЛИ».
За эти сутки радиостанция выпустила еще четыре сообщения. Они были выпущены в период с 11:07 до 13:16. В это время слушатели услышали: «Дружность», «Счесолуб», «Рюшный» и «Кернер».
«Радиостанция судного дня» также известна как УВБ-76. Она обрасла множеством легенд и действует с 1976 года. Некоторые связывают сообщения станции с мировыми событиями.
Читайте также: