Раис Татарстана Минниханов назвал сумму своей стипендии в студенческие годы
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился воспоминаниями о своем студенческом прошлом. Об этом стало известно 9 сентября.
В ходе встречи с учащимися он сообщил, что в годы учебы получал повышенную стипендию от района, которая составляла 49 рублей, тогда как остальным студентам выплачивали по 40 рублей. Информацию дает «Татар-информ».
Кроме того, глава республики вспомнил о своей первой заработной плате, полученной во время производственной практики на Волгоградском тракторном заводе. Тогда он заработал 119 рублей.
Ранее сообщалось, что показатели демографии в Татарстане перешли в отрицательную зону. Подробности — в нашем материале.
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