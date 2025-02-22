Прохоров день 23 февраля: что нужно делать для гармонии и достатка в семье, народные приметы

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В народном календаре 23 февраля — Прохоров день, также известный как Прохор Весновей. В народе этот день считался особенным, ведь в воздухе уже чувствовалось дыхание весны. Православная церковь в эту дату почитает преподобного Прохора Печерского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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В древние времена, при князе Святополке, когда земля Русская подверглась нападению половецкому и наступил голод великий, явился в Печерский монастырь из града Смоленска странник. Обратился он к игумену Иоанну с просьбой о монашеском постриге. И после совершения обряда мирянин получил новое имя — Прохор.
Скромен был инок в своих желаниях, пил лишь воду и отказывался даже от овощей. Он пёк хлеб из лебеды, и Господь смягчал вкус этой пищи, выражая одобрение преподобному за его искреннюю веру и стремление к служению. Во время голода начал Прохор печь больше хлеба из лебеды и раздавать его неимущим и погибающим от голода. А когда на Руси соль закончилась, велел он собрать золу изо всех монашеских келий и раздавал её людям. И зола становилась чистой солью.
Когда Прохор почувствовал час смерти своей, известил об этом князя Святополка. Покинул князь войско своё и поспешил к преподобному, дабы получить благословение его. После кончины Прохора отнёс князь тело его в пещеру и положил во гроб. После этого он присоединился к войску, и поход оказался успешным. Половцы были разбиты и в ужасе бежали с поля боя.
Князь Руси благоговел перед преподобным Прохором и всегда заходил за благословением в Печерский монастырь. Он верил, что угодник Божий поможет ему в трудные времена. И действительно, после того как Святополк получил благословение у Прохора, его княжение стало счастливым и успешным. Князь видел чудеса, которые происходили по молитвам преподобного, и это укрепляло его веру.
Так, преподобный Прохор стал примером святости и любви к Богу для всех, кто знал о его жизни. Его память почитают в Русской земле, и многие верующие обращаются к нему за помощью и заступничеством.
Обычаи дняФото: iStock/Anton Dobrea
В Прохоров день в деревнях мужчины собирались для обсуждения важных вопросов, выбирая нового старосту или подтверждая полномочия действующего. Женщины в этот день выходили на улицу, исполняя песни о наступлении весны, танцевали и топтали снег, веря, что таким образом смогут изгнать холодные дни.
Также в этот праздник готовили круглые пирожки с капустной начинкой, которые символизировали солнце. Угощая близких и соседей этой выпечкой, хозяйки надеялись на множество добрых слов в свой адрес, что, по поверьям, приносило счастье их семье на весь год.
Приметы 23 февраля
- Ежели в Прохоров день за окнами морозец крепчает, то март нас радостями тепла одарит.
- Иней, что на деревьях блестит, нам о дожде на Мокия, что 24 мая будет, говорит, и о лете ненастном предупреждает.
- Если снег с крыш свешивается, то лето урожайное нас ждет, хлеба в изобилии уродится.
- На Прохора месяц ярким светом сияет — морозы не за горами.
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Что можно делать на Прохора Весновея
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1. Обратиться с молитвой к святому Прохору, прося о достатке, здоровье и защите для себя и своих близких.
2. В этот день важно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Поделитесь едой или одеждой с бедными, чтобы привлечь благополучие и защиту святого. Добрые дела возвращаются, и ваша щедрость будет вознаграждена.
3. Проведите время за привычными делами — уборкой, рукоделием, уходом за растениями и животными или мелким ремонтом. Эти занятия помогают создать гармонию в доме и подготовить его к новым благам.
4. Чтобы привлечь финансовый достаток, пошуршите в руках или кармане бумажными купюрами. Это символизирует приток денег и изобилие в вашей жизни.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день не рекомендуется выполнять физические нагрузки, так как это может привести к переутомлению и ухудшению здоровья. Считается, что чрезмерные усилия могут привлечь негативные последствия.
- Постарайтесь избегать ссор и неприятных разговоров. Негативные эмоции могут создать плохую атмосферу и привлечь нежелательную энергетику в ваш дом, что негативно скажется на отношениях.
- Важно не брать и не давать в долг, так как это может привести к финансовым потерям и затруднениям. Существует поверье, что такие действия могут вызвать денежные проблемы в будущем.
- Не стоит делиться личной информацией о близких с чужими людьми. Это может привести к сглазу или недоброжелательству, что негативно скажется на ваших отношениях с родными.
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