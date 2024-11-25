Раменские гимназисты победили в этнографической игре ВШЭ

Фото: пресс-служба
Гимназисты из подмосковного Раменского одержали победу на первом этапе этнографической игры «Малая родина – большая страна» в Высшей школе экономики, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Задания были направлены на знание особенностей России, её административного устройства, географии, а также на знание особенностей разных народов, их культуры и символов», — рассказал староста 10 «В» класса Раменской гимназии Всеволод Гоженко.По итогам игры члены команды Раменской гимназии получили дипломы победителей и сертификат на экскурсионную поездку в Уфу — столицу Башкортостана.
Всего в игре «Малая родина – большая страна» приняли участие приняли участие около 10 тысяч школьников из таких регионов, как Свердловская область, Башкортостан, Москва, Воронежская область и Подмосковье.
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