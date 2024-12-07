«Рашка»: Казахстанская спортсменка оскорбительно высказалась о России

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова написала в социальной сети, что не видит смысла в получении российского паспорта. Она пренебрежительно назвала нашу страну «Рашкой».
«Мое личное мнение: Рашка — это не страна, где нужно стремиться получить паспорт. Надеюсь, казахстанцев там нет!» — написала она.
Сатыбалдинова — мастер спорта по тяжелой атлетике, позже переключившаяся на бокс. Она постоянно проживает в Соединённых Штатах с 2017 года. В октябре 2024 года спортсменка заявила о желании вступить в Национальную гвардию и сдала тест для проверки профпригодности к военной службе. У нее 112 тысяч подписчиков в социальной сети
21 октября по указу Владимира Путина гражданство Российской Федерации получили получили бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос, олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян и канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт.
Читайте также:
Путина просят дать Кустурице гражданство России
Первому политическому беженцу из США Джону Роблесу выдали паспорт РФ
Сбежавший в США фигурист Десятов отстранён из-за секс-скандала
Александр Бойцов