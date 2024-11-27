Путина просят дать Кустурице гражданство России

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Движение «Ветераны России» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать российское гражданство сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Об этом сообщил глава организации Ильдар Резяпов. По его словам, фильмы автора сняты с большим уважением к традициям и ценностям русского народа.
«Эмир Кустурица — это человек, который всегда оставался верен своим идеалам и словам. Его фильмы проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу. Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами», — отметил он в беседе с NEWS.ru.Также «Ветераны России» пригласили Кустурицу посетить зону СВО для встречи с российскими военными. По их мнению, это поможет через призму уникального кино рассказать об подвигах бойцов и раскрыть правду о происходящем.
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