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Путина просят дать Кустурице гражданство России

«Ветераны России» попросили Путина дать Кустурице российское гражданство
Фото: iStock/Pavel Starikov

Фото: iStock/Pavel Starikov

Движение «Ветераны России» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать российское гражданство сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Об этом сообщил глава организации Ильдар Резяпов. По его словам, фильмы автора сняты с большим уважением к традициям и ценностям русского народа.


«Эмир Кустурица — это человек, который всегда оставался верен своим идеалам и словам. Его фильмы проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу. Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Также «Ветераны России» пригласили Кустурицу посетить зону СВО для встречи с российскими военными. По их мнению, это поможет через призму уникального кино рассказать об подвигах бойцов и раскрыть правду о происходящем.

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#удар
Названо количество размещенных на «Северных потоках» бомб
Welt: как минимум шесть бомб разместили на четырех нитках «Северного потока»
27 ноября 2024, 12:24

Фото: istockphoto/guteksk7

На четырех нитках российского газопровода «Северный поток» разместили как минимум шесть бомб, пишет издание Welt, ссылаясь на находящиеся в распоряжении журналистов неопубликованные судебные документы и гидролокационные изображения.
«По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока 1" и "Северного потока 2», — говорится в материале.

Теракты на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Российских специалистов не допустили до расследования, несмотря на запросы РФ. По предположениям ряда экспертов, в произошедшем замешаны США и альянс НАТО.

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#новости
#расследование
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В РФ продолжается работа по постановке на дежурство ракетного комплекса «Сармат»
27 ноября 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/МО РФ

В России активно проводится работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат». Об этом говорится в статье командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева для научно-методического журнала МО РФ «Вестник военного образования».
«Сегодня в РВСН введены в боевой состав ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" и "Авангард", продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат"», — говорится в материале.

РС-28 «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, оснащённый тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

В статье отмечается, что выполнение госпрограммы положительно повлияло на обеспечение устойчивых темпов перевооружения российских ракетных полков. Таким образом, боевой состав РВСН более чем на 88% состоит из современных образцов ракетной техники.

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#сво
#вс рф
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Дипломат Захарова: Запад исказил информацию о применении РФ «Орешника»
27 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/vlad_karavaev

Запад хотел исказить данные о применении российской стороной ракеты «Орешник» и представить его, как агрессию, рассказала в беседе с радио «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Для кого-то это был момент абсолютной паники (применение «Орешника» - прим. ред.), а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию», — пояснила дипломат.

Россия ударила по ВСУ «Орешником» в ответ на удары со стороны Украины по российским военным объектам на Брянщине и Курщине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что об испытаниях «Орешника» знал узкий круг лиц.

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#мир
#россия
#мид рф
#мария захарова
#новости
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Захарова анонсировала ответ РФ на закрытие немецкого бюро Первого канала
27 ноября 2024, 11:31

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российская сторона объявит об ответных мерах на закрытие в Германии бюро Первого канала. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, ответные меры будут объявлены в среду, 27 ноября. Какими они будут, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не раскрыла.

О решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало также известно сегодня, 27 ноября. Вещатель проинформировал, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Российским журналистам в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.

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В России появился праздник День морской пехоты
Путин официально установил День морской пехоты 27 ноября
27 ноября 2024, 10:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты. Об этом говорится в соответствующем указе, который доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Праздник, который посвящен подразделению ВС РФ праздник будет отмечаться 27 ноября. Уточняется, что соответствующие изменения вносятся в указ главы российского государства «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

Морская пехота — род сил военного-морского флота вооруженных сил государств, который предназначен для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в иных видах боевых действий.

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Очередного министра обороны Китая подозревают в коррупции
FT: министра обороны Китая Дун Цзюня подозревают в коррупции
27 ноября 2024, 09:13

Фото: iStock/Fotonen

В Китае начали расследование по обвинению в коррупции главы Минобороны адмирала Дун Цзюня. Об этом сообщает The Financial Times.
Следствие в отношении коррупционных действий Цзюня проходит в рамках более масштабного расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая. Источники издания сообщают, что лидер КНР Си Цзиньпин начал крупное расследование в отношении руководства НОАК, а Дун Цзюнь «попал в ловушку». При этом не уточняется, в чем именно обвиняют главу МО страны.

Суд будут проходить в закрытом режиме, публично могут объявить лишь об отставке Цзюня.

Он вступил на пост главы МО Китая в декабре 2023 года и стал уже третьим подряд министром, которого подозревают в коррупционной деятельности.

Офицеры и официальные лица ВС США предполагают, что Си Цзиньпин не доверяет своим вооруженным силам, а это отрицательно скажется на создании потенциала для вторжения на Тайвань к 2027 году.

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#рф
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Reuters: команда Трампа думает о переговорах с Ким Чен Ыном
27 ноября 2024, 08:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Команда избранного президента США Дональда Трампа думает о проведении прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на собственные источники.
«Команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

При этом пока не понятно, какой результат будет достигнут подобными дипломатическими усилиями. Некоторые источники утверждают, что Трамп хочет восстановить базовые взаимодействия межу США и КНДР, однако с какой целью это будет сделано и когда, пока неизвестно. Этот вопрос может отойти на второй план на фоне проблем внешней политики на Ближнем Востоке и конфликта на Украине.

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#кндр
#трамп
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Советника Трампа отстранили от встреч из-за скандала со взятками
WSJ: советника Трампа Эпштейна отстранили от ряда встреч переходной команды
27 ноября 2024, 08:34

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

Советника избранного президента США Дональда Трампа Бориса Эпштейна отстранили от участия в ряде встреч переходной команды экс-главы Белого дома. Об этом информирует Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Эпштейну запрещено посещать ряд встреч переходной команды. Согласно данным источника, из-за обвинений в отношении советника было начато расследование, касающееся инициатив, в которых он поддерживал определенных кандидатов или предлагал порекомендовать республиканскому политику кандидатуру за деньги.

Отмечается, что Эпштейн требовал до 100 тысяч долларов в месяц в обмен на свои услуги. Сам он отрицает обвинения.

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Маск предсказал крах пилотируемой авиации в будущих войнах
Илон Маск: пилотируемые самолеты не выживут в войнах будущего, их заменят дроны
27 ноября 2024, 03:28

Илон Маск (фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация утратит свою актуальность в войнах будущего.
По его словам, главным оружием станут дроны и гиперзвуковые ракеты, а истребители, управляемые людьми, будут быстро уничтожены.

Ранее Маск неоднократно выступал за использование беспилотников в конфликтах, утверждая, что это сократит число погибших. В мае он заявлял, что войны будущего должны вестись исключительно с помощью беспилотных технологий.

Также миллиардер считает, что победу в таких войнах одержат страны, обладающие лучшими дронами.

Маск критически высказался о боевом самолете F-35 Lightning, назвав его провальным проектом. По его мнению, попытка сделать истребитель универсальным привела к созданию посредственной машины, не выделяющейся ни в одной из задач.

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