Раскрыт портрет личности убийцы соратника Трампа
Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, в детстве был замкнутым отличником, увлекался видеоиграми и происходил из семьи, которая раньше посещала церковь. Об этом пишет газета The Washington Post.
Журналисты указывают, что люди, знавшие его в юности, описывают мужчину как сдержанного, умного и жизнерадостного, и им трудно согласовать эти воспоминания с обвинениями в убийстве. В то же время один из родственников рассказал, что в последние годы Робинсон стал более политизированным.
О задержании подозреваемого сначала сообщил президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что перед арестом Робинсон признался в содеянном отцу, а тот сообщил о признании властям.
