Достижения.рф

Раскрыт портрет личности убийцы соратника Трампа

WP: Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка жил в дружной семье и был замкнутым
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, в детстве был замкнутым отличником, увлекался видеоиграми и происходил из семьи, которая раньше посещала церковь. Об этом пишет газета The Washington Post.



Журналисты указывают, что люди, знавшие его в юности, описывают мужчину как сдержанного, умного и жизнерадостного, и им трудно согласовать эти воспоминания с обвинениями в убийстве. В то же время один из родственников рассказал, что в последние годы Робинсон стал более политизированным.

О задержании подозреваемого сначала сообщил президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что перед арестом Робинсон признался в содеянном отцу, а тот сообщил о признании властям.

Ранее сообщалось, в чем призналась вдова Кирка.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0