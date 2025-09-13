Раскрыт портрет личности убийцы соратника Трампа

13 сентября 2025, 12:42

WP: Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка жил в дружной семье и был замкнутым

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, в детстве был замкнутым отличником, увлекался видеоиграми и происходил из семьи, которая раньше посещала церковь. Об этом пишет газета The Washington Post.