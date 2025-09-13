Трамп и губернатор Юты Спенсер Кокс требуют смертной казни для убийцы Кирка
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс в интервью Fox News заявил о намерении властей добиваться смертной казни для 22-летнего Тайлера Робинсона, которого обвинили в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.
«Мы определённо намерены добиваться смертного приговора», — цитирует Кокса Fox News.Он также сообщил, что власти штата совместно с прокуратурой готовят материалы для суда. По данным расследования, Робинсон действовал в одиночку — все собранные доказательства указывают на отсутствие сообщников.
Трамп также выразил надежду на смертную казнь для убийцы, назвав преступление чудовищным. Президент США отметил роль Кирка в своей предвыборной кампании, особенно в работе с молодёжью.
Чарли Кирка, известного критикой помощи Украине и поддержкой Трампа, застрелили 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Подозреваемого задержала полиция после того, как его отец сообщил о признании сына.