Вдова Кирка призналась во взаимной любви Трампа с её покойным мужем

Вдова Кирка Эрика поблагодарила администрацию президента США за поддержку
Вдова американского консервативного активиста Чарли Кирка Эрика Кирк, впервые публично выступила после убийства мужа. Она поблагодарила правоохранительные органы за оперативный арест подозреваемого и лично обратилась к Дональду Трампу, подчеркнув глубокую дружбу между президентом и её мужем.



В эмоциональном обращении, транслировавшемся CNN, Эрика Кирк отдельно отметила роль вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги.

«Вы оказали такую честь моему мужу, вернув его домой. Вы оба просто потрясающие», — поделилась вдова.
Она также напомнила о близких отношениях Кирка с Трампом.

«Мой муж любил вас и знал, что вы тоже его любите... Ваша дружба была удивительной», — цитирует CNN.
Основателя консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Подозреваемый 22-летний Тайлер Робинсон задержан и может получить смертную казнь — такого наказания требуют губернатор Юты Спенсер Кокс и лично президент Трамп.

