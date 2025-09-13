CNN: подозреваемого в убийстве Кирка выдал властям его отец
Подозреваемого в расправе над американским политическим активистом Чарли Кирком сдал его собственный отец. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника.
По их данным, задержанный признался в содеянном родителю. Тот связался с властями, которым гарантировал, что сын останется с ним до официального задержания.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что стрелка выдал полицейским человек из его ближайшего окружения.
Напомним, Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в кампусе университета в штате Юта. Активиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позже американский лидер сообщил о смерти своего сторонника.
