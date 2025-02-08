Путин поручил правительству разработку мер по блокировке преступных звонков с Украины

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Разработку мер по блокировке преступных звонков с территории Украины и других государств поручил правительству президент России Владимир Путин.
«Правительству России совместно с ФСБ России и МВД России <...> разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — гласит распоряжение российского лидера.Уточняется, что ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, а также руководитель ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Распоряжение должно быть исполнено к 1 июля этого года.
Ранее сообщалось, кого Путин снял с должности губернатора.
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