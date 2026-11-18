18 ноября 2026, 19:29

Автоэксперт Воропаев: капюшон зимой ограничивает боковое зрение пешеходов

Фото: Istock/Eugene Nekrasov

Автоэксперт и юрист Лев Воропаев рассказал, что ношение капюшона зимой сильно ограничивает боковое зрение и создаёт опасность для пешеходов на дороге.





В беседе с изданием «Абзац» специалист отметил, что из-за этого элемента одежды человек может вовремя не заметить машину.

«Капюшон обычно выступает за края лица, он не даёт возможности полному обзору, так как ограничивает эту возможность. Таким образом, вы крайним зрением не можете своевременно заметить автомобиль, который движется, и отреагировать на эту опасность должным образом. Ограничение обзорности — это самая главная проблема капюшона», — пояснил Воропаев.