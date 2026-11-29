29 ноября 2026, 12:01

Электрик Шишкин: Одновременная стирка и прием душа могут быть опасны

Фото: iStock/brizmaker

Одновременное использование стиральной машины и душа может быть опасным для жизни при отсутствии защиты от поражения током. Об этом сообщил электрик, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Евгений Шишкин, пишет «Лента.ру».