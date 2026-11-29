Раскрыта опасность приема душа при работающей стиральной машине
Одновременное использование стиральной машины и душа может быть опасным для жизни при отсутствии защиты от поражения током. Об этом сообщил электрик, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Евгений Шишкин, пишет «Лента.ру».
Специалист подчеркнул, что запрет связан не с работой техники как таковой, а с рисками, которые могут возникнуть из-за неисправности или недостаточной защиты приборов в старых домах. В таких зданиях часто отсутствуют защитное заземление и современные устройства для предотвращения утечек тока. В случае поломки стиральной машины электричество может попасть на корпус, что при отсутствии защиты представляет серьёзную угрозу для жизни, отметил он.
Ванная комната считается одним из самых опасных мест из-за повышенной влажности. Мокрая кожа хуже сопротивляется электрическому току, а человек может одновременно соприкасаться с водой и металлическими предметами. Особенно важно быть осторожным жителям старых домов, где может не быть полноценного заземления. Многие здания, построенные в советское время, проектировались с двухпроводной системой без отдельного заземляющего проводника, добавил электрик.
Согласно мнению Шишкина, для обеспечения безопасности важно не только наличие заземления, но и исправная защитная автоматика. Устройство защитного отключения (УЗО) отключает электричество при обнаружении утечки тока. Он рекомендует использовать УЗО типа А, которое, в отличие от типа АС, способно распознавать не только утечки переменного, но и некоторые виды утечек постоянного тока от современной бытовой техники. Однако самостоятельно устанавливать УЗО опасно — лучше доверить эту задачу квалифицированному электрику, предупредил специалист.
Даже при наличии УЗО использование электроприборов рядом с водой не становится полностью безопасным. Нельзя пользоваться зарядными устройствами в ванной комнате и оставлять их подключенными к сети, заключил он.
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