29 ноября 2026, 08:07

Ветврач Гриненко: поврежденная упаковка корма может быть опасна для питомца

Фото: iStock/jirkaejc

Покупать корм для животных на маркетплейсе не опаснее, чем на рынке или в офлайн-магазине. Об этом «Газете.Ru» сообщила ветеринар, представитель бренда зоотоваров Harly (Qharisma Group) Кристина Гриненко.