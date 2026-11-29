Ветеринар рассказала, как безопасно покупать корм для животных на маркетплейсах
Покупать корм для животных на маркетплейсе не опаснее, чем на рынке или в офлайн-магазине. Об этом «Газете.Ru» сообщила ветеринар, представитель бренда зоотоваров Harly (Qharisma Group) Кристина Гриненко.
По ее словам, при выборе товара необходимо учитывать не только цену и рейтинг продавца. Важно изучить продукт на сторонних ресурсах и посетить официальный сайт производителя. Продавцы, имеющие собственный сайт и активные социальные сети, обычно дорожат своей репутацией. Даже незначительная ошибка может вызвать общественный резонанс, что нанесёт ущерб их бизнесу.
На текущий момент корма и лакомства для домашних животных подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак». На упаковке должен быть размещён контрольный идентификационный код, который можно отсканировать для получения информации о товаре и проверки его подлинности, пояснила специалист. Чаще всего подделки встречаются у продавцов с подозрительно низкими ценами и у малоизвестных продавцов.
Ветеринар отметила, что в пункте выдачи следует проверить целостность упаковки и срок годности товара. Если обнаружены повреждения или несоответствия описанию, необходимо сфотографировать упаковку и сообщить об этом продавцу или в службу поддержки.
Неокачественный товар можно приобрести как в магазине, так и на маркетплейсе, подчеркнула она. Поэтому не стоит доверять продавцам с нулевым рейтингом. Всегда проверяйте код маркировки и упаковку. Осознанный подход к выбору товара снижает риск покупки подделки и помогает обеспечить питомцам качественное питание, заключила Гриненко.
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