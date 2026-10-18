Раскрыта причина распространения лихорадки Западного Нила в мире
Рост температуры в отдельных регионах может способствовать распространению вируса Западного Нила. Такое мнение выразил биолог-энтомолог лаборатории медицинской энтомологии Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Фабрицио Монтарси.
По его словам, которые приводит РИА Новости, динамика распространения инфекции определяется несколькими факторами, главным образом связанными с климатическими изменениями. В частности, более теплая погода отражается на численности комаров — переносчиков вируса.
Еще один важный фактор — миграция птиц, отметил специалист. Из-за смены климата пернатые корректируют привычные маршруты и перемещаются в подходящие для них места. Именно это и способствует появлению вируса на новых территориях, заключил Монтарси.
Ранее биолог Елена Слынько предупредила об усилении активности комаров в теплую осень.
Читайте также: