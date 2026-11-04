Появились новые подробности о посадке самолета «Победы» из-за неисправного двигателя
В севшем из-за неисправности самолете «Победы» пассажиры отсутствовали
Пассажиров на борту самолета «Победы», следовавшего из Минска в Москву, не было — борт выполнял технический перегон. Об этом сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее в среду Telegram-канал Shot сообщил, что у самолета «Победы» на рейсе из Минска в Москву отказал двигатель. По данным СМИ, никто из пассажиров не пострадал.
«Сообщение Shot содержит недостоверную информацию о клиентах на борту самолета «Победы». Первого ноября воздушное судно авиакомпании выполняло технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борту», — цитирует источник РИА Новости.Там добавили, что в ходе полета экипаж действительно сообщил о неисправности одного из двигателей. После этого самолет благополучно совершил посадку в аэропорту «Внуково».
«После посадки специалисты провели техническую проверку воздушного судна. По ее результатам замечаний к техническому состоянию самолета не выявлено», — подчеркнули в «Победе».