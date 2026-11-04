Появились новые подробности о посадке самолета «Победы» из-за неисправного двигателя

04 ноября 2026, 13:51

В севшем из-за неисправности самолете «Победы» пассажиры отсутствовали

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Пассажиров на борту самолета «Победы», следовавшего из Минска в Москву, не было — борт выполнял технический перегон. Об этом сообщили РИА Новости в авиакомпании.





Ранее в среду Telegram-канал Shot сообщил, что у самолета «Победы» на рейсе из Минска в Москву отказал двигатель. По данным СМИ, никто из пассажиров не пострадал.





«Сообщение Shot содержит недостоверную информацию о клиентах на борту самолета «Победы». Первого ноября воздушное судно авиакомпании выполняло технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борту», — цитирует источник РИА Новости.

«После посадки специалисты провели техническую проверку воздушного судна. По ее результатам замечаний к техническому состоянию самолета не выявлено», — подчеркнули в «Победе».