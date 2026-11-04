Турции прошли массовые задержания россиянок

04 ноября 2026, 12:53

В Анкаре задержали 34 россиянок за нарушение общественного порядка

Фото: iStock/naumoid

В Анкаре задержали 34 россиянок за нарушение общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Турции.