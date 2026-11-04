Турции прошли массовые задержания россиянок
В Анкаре задержали 34 россиянок за нарушение общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Турции.
По данным РИА Новости, 23 октября полицейские провели рейды в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер», где и провели задержания. Власти республики назвали причиной ареста «нарушения морали и общественной безопасности». Сейчас россиянки находятся в столичном депортационном центре «Акюрт», где с ними работает турецкий юрист.
У женщин забрали смартфоны, разрешив связываться с родными по стационарному телефону. В ближайшее время планируется заседание суда, по итогам которого примут решение о дальнейшей судьбе задержанных.
В дипмиссии добавили, что предприняли меры для обеспечения консульского доступа к россиянкам, а также для прояснения причин задержания и условий их содержания. В пресс-службе подчеркнули, что по мере развития ситуации там окажут необходимую поддержку и содействие.
Ранее сообщалось, что секс-туры в Турцию набирают популярность у россиянок.
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