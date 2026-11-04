В Ленобласти волки нападают на людей и собак

04 ноября 2026, 13:37

В Ленобласти люди сталкиваются с нападениями волков

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Жители поселка Дружная Горка в Ленинградской области сообщают о серии нападений волков на людей, выгуливающих собак. Об инцидентах рассказала «Лента.ру».