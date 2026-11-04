В Ленобласти волки нападают на людей и собак
Жители поселка Дружная Горка в Ленинградской области сообщают о серии нападений волков на людей, выгуливающих собак. Об инцидентах рассказала «Лента.ру».
По словам местной жительницы Анны, 10 октября она вместе со знакомой и детьми выгуливала собаку, когда на них напал волк. Компании удалось отбиться от зверя, нападавшего на собаку, с помощью пакета. После этого другой волк погнался за еще одной женщиной с крупной собакой, но ей удалось убежать.
Анна сообщила о случившемся главе администрации. По ее словам, власти поселка не отреагировали на жалобу и рекомендовали обратиться в местный комитет по охране животного мира. В ведомстве ответили, что следы зверей обнаружились, и пообещали проводить регулярный осмотр территории.
Как отмечает канал, после 10 октября это уже четвертый случай нападения волков, которые начали выходить к людям рано утром, когда дети идут в школу. Ранее животные задрали собаку в поселке, однако комитет заявил, что следов диких зверей тогда не обнаружил. Кроме того, накануне волк забежал в подъезд, увидев очередную собаку, а в другой день звери напали на еще одну местную жительницу с питомцами.
По словам главы региона, к настоящему моменту ликвидировали пять особей. При этом местным жителям говорили о популяции в семь волков, хотя недавно здесь видели еще четырех животных.
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