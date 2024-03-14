Раскрыта тайна беременности обезьяны, жившей в одиночном вольере

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Сотрудники зоологического сада в японской префектуре Нагасаки смогли раскрыть тайну беременности одинокой обезьяны, живущей в изолированном вольере без самцов. Историю рассказывает Daily Star.
В 2021 году 12-летняя самка белорукого гиббона по кличке Момо забеременела. Сотрудники зоопарка удивилась, ведь животное находилось в одиночном вольере и не имело контактов с самцами. Установить причину беременности и второго родителя примата удалось с помощью ДНК-теста. Однако это получилось сделать только спустя два года, ведь мамочка не пускала никого долго время к малышу.
Оказалось, что отец «ребенка» - 34-летний гиббон по кличке Ито, обитавший в соседнем с Момо вольере. Работники зоопарка пришли к выводу, что Ито и Момо смогли совокупиться через крошечное отверстие между клетками.
Ранее стало известно, что 14-летняя школьница из Саратова подверглась нападению льва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Оказалось, что отец «ребенка» - 34-летний гиббон по кличке Ито, обитавший в соседнем с Момо вольере. Работники зоопарка пришли к выводу, что Ито и Момо смогли совокупиться через крошечное отверстие между клетками.
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Алина Юрчак