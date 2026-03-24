Раскрыты два ночных симптома рака

24 марта 2026, 11:32

Surrey Live: Сильная ночная потливость и бессонница могут быть симптомами рака

Специалисты благотворительной организации Cancer Research UK предупреждают о двух ночных симптомах, которые могут указывать на рак. Об этом информирует издание Surrey Live.





Бессонница и сильная ночная потливость могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Эти проявления не всегда связаны с онкологией, но если они возникают внезапно или становятся более выраженными, важно обратиться к врачу. Особенно настораживают такие симптомы, как обильная потливость в сочетании с высокой температурой без видимой причины, боль и тошнота.





«Важно понимать, что именно для вас является нормой, и обращаться к врачу при любых необычных изменениях», — подчеркивают специалисты Cancer Research UK.