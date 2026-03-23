Россиянам рассказали о бесплатных скринингах на рак
Россиянам в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) доступны семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
Он подчеркнул, что в России граждане могут проходить диспансеризацию бесплатно. В возрасте от 18 до 39 лет обследования проводятся раз в три года, а после 40 лет — каждый год. Каприн отметил, что подобная система регулярных медицинских осмотров не существует ни в одной другой стране мира.
Ранее хирург НМИЦ онкологии имени Петрова и член попечительского совета фонда «Не напрасно» Максим Котов заявил, что некоторые виды рака могут годами развиваться, оставаясь незамеченными. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
