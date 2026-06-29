Раскрыты районы Москвы с самым доступным вторичным жильем
Самое доступное вторичное жилье в Москве продается в районе Бирюлево Западное
В начале июня 2026 года самые бюджетные квартиры на рынке вторичного жилья в Москве продавались в районе Бирюлево Западное. Средняя стоимость одного квадратного метра составила 212,3 тысячи рублей. Такие данные привели аналитики компании «Инком-Недвижимость».
По данным РБК Недвижимость, чуть дороже квартиры на вторичном рынке столицы в начале лета предлагали в районе Восточный. Там среднюю цену за квадратный метр зафиксировали на уровне 212,4 тысяч рублей.
«На третьей позиции оказалась Капотня со средней стоимостью 1 кв. м 212,8 тыс. руб. В первую пятерку рейтинга районов с наиболее доступным по цене вторичным жильем на начало июня также вошли Некрасовка (222 тыс. руб.) и Бирюлево Восточное (227,8 тыс. руб.)», — уточнили аналитики.
В конце прошлого года самые бюджетные квартиры на «вторичке» продавались в районах Восточный, Капотня и Бирюлево Западное. При этом первичное жилье в июне текущего года дешевле всего можно купить в районе Некрасовка.