Раскрыты районы Москвы с самым доступным вторичным жильем

29 июня 2026, 15:58

Самое доступное вторичное жилье в Москве продается в районе Бирюлево Западное

Фото: iStock/marchmeena29

В начале июня 2026 года самые бюджетные квартиры на рынке вторичного жилья в Москве продавались в районе Бирюлево Западное. Средняя стоимость одного квадратного метра составила 212,3 тысячи рублей. Такие данные привели аналитики компании «Инком-Недвижимость».





По данным РБК Недвижимость, чуть дороже квартиры на вторичном рынке столицы в начале лета предлагали в районе Восточный. Там среднюю цену за квадратный метр зафиксировали на уровне 212,4 тысяч рублей.





«На третьей позиции оказалась Капотня со средней стоимостью 1 кв. м 212,8 тыс. руб. В первую пятерку рейтинга районов с наиболее доступным по цене вторичным жильем на начало июня также вошли Некрасовка (222 тыс. руб.) и Бирюлево Восточное (227,8 тыс. руб.)», — уточнили аналитики.